MLB美國職棒大聯盟（Major League Baseball）季後賽即將展開，洛杉磯道奇將於台灣時間10月1日迎戰辛辛那提紅人，開啟充滿變數的外卡系列賽（Wild Card Series）。道奇本季未能進入國聯前兩名，失去直接晉級權，因此將從外卡系列賽開始季後賽旅程。談到紅人的最大優勢道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）與道奇老大哥弗里曼（Freeman）都表示「紅人的先發投手非常強大」，羅伯斯進一步強調紅人是一支「堅韌且充滿鬥志的年輕球隊」，絕對不可輕忽。本季道奇與紅人交手6場，道奇取得5勝1敗的絕對對戰優勢。此次外卡系列賽，道奇首戰將推出史內爾（Blake Snell）掛帥先發，王牌投手山本由伸則是預計在第二戰登板。山本曾在7月28日對戰紅人時，投出7局僅失1分的精彩表現，成功拿下勝投。若系列賽進入第三戰，大谷翔平也有可能擔任先發。大谷今年7月30日首次對決紅人時，因臀部不適提前退場，但8月27日再度對戰時投出5局失1分的優質先發，拿下本季首勝。紅人隊的先發陣容以年輕實力派投手為主，擁有能投出時速100英里速球的火球男格林（Hunter Greene），以及左投二人組洛多洛（Nick Lodolo）和艾伯特（Andrew Abbott）作為先發主力。然而紅人打線整體實力不如道奇。儘管擁有明星強打迪拉克魯茲（Elly De La Cruz）坐鎮中心棒次，但球隊團隊打擊率為2成45，排名國聯第9，遠不及道奇的2成53並列第3。此外本季全壘打數紅人也居於聯盟後段，道奇以244轟排名聯盟第一，紅人則以167轟排名第8。外卡系列採兩勝制，變數多且難以預測，不過賭盤普遍看好道奇。弗里曼表示：「我們的先發投手陣容非常強大。紅人擁有格林、洛多洛和艾伯特三位強投，絕對不容易對付。當然，他們也會同樣提防我們的投手陣容。這將是一個非常艱難的系列賽，但只要我們能保持近期的表現，就有勝利的機會。」羅伯斯則表示紅人是一支「堅韌且充滿鬥志的年輕球隊」，絕對不可輕忽。他強調：「數年前我們面對過響尾蛇時，我也說過同樣的話，對方都是全力爭勝。我們必須專注於自身，勇敢迎戰挑戰者的姿態。這不是紙上談兵，我們必須帶著銳氣上場比賽。」紅人主帥弗蘭克納（Terry Francona）曾於擔任波士頓紅襪教練時兩度奪得世界大賽冠軍，季後賽經驗豐富。羅伯斯指出：「他們擁有強大的投手群和很好的運動能力，教練也有豐富的奪冠經驗。必須做好萬全準備，而我們已經準備好了。」面對三戰兩勝制的短期賽事，道奇將全力以赴，力求晉級下一輪。