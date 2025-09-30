我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職棒大聯盟（MLB）季後賽即將開打，洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平的投球時間成為焦點。根據《今日美國》（USA Today）記者奈登蓋爾（Bob Nightengale）報導，大谷將在外卡系列賽第三戰待命，若道奇隊在前兩戰提前擊退辛辛那提紅人隊，他則將直上國聯分區系列賽的首戰先發。道奇隊將於10月1日在主場迎戰紅人隊，展開三戰兩勝制的國聯外卡系列賽。奈登蓋爾指出，道奇隊預計由史奈爾（Blake Snell）擔任首戰先發，山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）則在第二戰登板。若戰線拖到第三戰，大谷翔平將接下先發重任。若道奇隊能在前兩戰直接淘汰紅人隊，則大谷（Shohei Ohtani）將獲得更多休息，並於接下來對上費城費城人隊的分區系列賽第一戰扛下先發。大谷翔平本季復出之路並不輕鬆。他雖在2023年因手肘手術報銷，但在幫助道奇隊奪下世界大賽冠軍後，又於2024年接受左肩手術。直到今年6月16日，他才在對戰聖地牙哥教士隊之役正式回到投手丘。儘管中途才開始投球，大谷仍在例行賽強投實力。他上一次登板是在9月23日對亞利桑那響尾蛇隊之戰，主投6局無失分，送出8次三振且沒有保送，表現宛如巔峰。在例行賽的最後三次先發中，大谷一共投14.2局，僅被敲8支安打，送出18次三振，沒有失掉任何自責分。整季14場先發拿下1勝1敗，防禦率2.87，WHIP（每局被上壘率）1.04。