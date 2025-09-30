我是廣告 請繼續往下閱讀

▲道奇球星Freddie Freeman在去年世界大賽G1延長賽10局下半，一棒轟出再見滿貫砲，幫助道奇以6：3逆轉擊敗洋基。（圖／美聯社／達志影像）

▲賈吉（Aaron Judge）打擊率高居全大聯盟第一，貝林傑（Cody Bellinger）與葛里沙姆（Trent Grisham）等外野手也提供長打火力，攻擊端毫無短板。（圖／美聯社／達志影像）

▲紐約洋基的強打「法官」賈吉（Aaron Judge）在今年賽季再度繳出統治級表現，除了以3成31打擊率成為美聯打擊王，另外他本賽季累積敲出50轟，也成為史上第3位達成「50轟＋打擊王」的球員之一。（圖／美聯社／達志影像）

MLB美國職棒大聯盟（Major League Baseball）紐約洋基即將在外卡系列賽中迎戰宿敵波士頓紅襪，以「基襪大戰」展開通往世界大賽的復仇之路。根據美媒《northjersey.com》報導，本季的洋基被評為「近年來最健康、最平衡的一支球隊」，並直言：「洋基的目標明確，那就是擊敗去年讓他們落淚的道奇，奪回自2009年以來的首座世界大賽冠軍。」洋基更衣室中已經開始出現「與道奇會師」的話題，全隊士氣高漲，就是要一雪去年世界大賽失利的前恥。洋基總教練布恩（Aaron Boone）更霸氣喊話：「今年我們全員健康，可以用各種方式擊敗對手。」洋基隊長賈吉（Aaron Judge）在接受訪問時直言：「外界有很多質疑聲音認為我們不行，但我們這支球隊從來沒有放棄過挑戰。」他提到，球隊曾在主場慘敗給老虎，但隨後的17場例行賽中豪取14勝，最終以外卡首位晉級季後賽，這段強勢收尾也讓全隊信心大增。布恩也強調：「能用這群人來打今年的季後賽，我感到非常幸運。我們跟去年的洋基已經不一樣了。」顯然，洋基仍對去年的世界大賽記憶猶新，也對失利耿耿於懷。第5戰道奇在前半場最多曾落後多達5分，但第5局洋基出現守備失誤，道奇也把握機會串連攻勢，特別是洋基投手未及時補位的失誤成為比賽轉折點，一口氣灌進5分扳平戰局。最終道奇靠著兩支高飛犧牲打攻下關鍵2分，成功完成逆轉，並在牛棚投手群的穩定壓制下，道奇以7：6擊敗洋基，勇奪隊史第8座總冠軍，也是自2020年後睽違4年的再度封王。但今年的情勢已經不同。洋基從勇士挖來左投王牌弗里德（Max Fried），重砲貝林傑（Cody Bellinger）在投打兩端都有顯著補強。新秀賴斯（Ben Rice）也進步神速，外野手葛里沙姆（Trent Grisham）更是打出生涯年。此外，洋基主砲賈吉本季共轟出53支全壘打，同時以破3成的打擊率榮膺打擊王，成為史上第3位達成「50轟＋打擊王」的球員之一，與名人堂球星曼托（Mickey Mantle）齊名。由此看出，洋基本季的投打核心相較去年都更加堅實。不過，通往世界大賽的道路依舊崎嶇。即便能在外卡賽擊敗宿敵紅襪，接下來在分區系列賽將面對死對頭藍鳥。洋基近7戰對藍鳥吞下6敗，且在藍鳥主場表現低迷。對此，洋基球員們表示：「去年在世界大賽的遺憾就是我們的最大動力。」《northjersey.com》在報導中直言：「洋基的目標明確，那就是擊敗去年讓他們落淚的道奇，奪回自2009年以來的首座世界大賽冠軍。」據報導指出，洋基更衣室中已經開始出現「與道奇會師」的話題，全隊士氣高漲。總教練布恩更霸氣喊話：「今年我們全員健康，可以用各種方式擊敗對手。」首輪面對最熟悉的紅襪，條紋軍早已迫不及待再度踏上通往榮耀的舞台。