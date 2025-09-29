MLB美國職棒大聯盟辛辛那提紅人在例行賽最後一日驚險取得國聯最後一張外卡門票，自2020年疫情縮短賽季後首度重返十月舞台。雖然收官戰以2：4不敵密爾瓦基釀酒人，但紐約大都會同場0：4敗給邁阿密馬林魚，最終紅人與大都會同為83勝79敗，靠著對戰成績4勝2敗的優勢，驚險擠進季後賽。
史上首見的「四無」季後賽球隊
根據OptaSTATS統計，紅人成為大聯盟史上第一支在162場完整賽季中晉級季後賽，卻沒有單一打者打擊率達到.270、沒有人敲出25轟、沒有投手單季15勝、也沒有投手投出200次三振的球隊。這種「數據不完美」的組合，卻仍能殺進十月，讓紅人寫下另類傳奇。
紅人在8月19日戰績67勝60敗，保有競爭力，卻隨後24戰僅拿下8勝，戰績一度跌破五成。總教練法蘭柯納（Terry Francona）在9月中向全隊喊話後，紅人重新振作，最後11場比賽贏下8場，剛好趁大都會在最後階段5勝6敗的頹勢下，驚險上岸。期間包括四連勝橫掃芝加哥小熊（Chicago Cubs），以及對海盜（Pittsburgh Pirates）的2：1關鍵勝利。
紅人在7月31日交易截止日的補強同樣發揮作用。安杜哈（Miguel Andujar）與黑斯（Ke’Bryan Hayes）的加入提升了打線深度與內野防守，先發投手利特爾（Zack Littell）的到來，讓馬丁尼茲（Nick Martinez）得以轉任牛棚，鞏固投手陣容。紅人輪值依然是球隊最大強項，依據WAR數據排名僅次於費城費城人，由王牌格林（Hunter Greene）領軍，搭配左投阿博特（Andrew Abbott）與洛多洛（Nick Lodolo）。
迎戰道奇 挑戰衛冕軍
紅人外卡系列賽首輪對手是衛冕軍洛杉磯道奇（Los Angeles Dodgers），比賽將於台灣時間10月1日在道奇體育場開打。紅人在例行賽對道奇僅1勝5敗，紙面實力明顯居下，但憑藉近期氣勢與逆襲故事，紅人將帶著「沒有包袱」的心態挑戰強權。
消息來源：Bleacher Report
更多大聯盟新聞：
MLB／大谷翔平必定奪下國聯MVP？美媒：他打出史上最偉大球季之一
MLB／捕手地位被貶低！電子好球帶於明年啟用 勞雷表示反對意見
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據OptaSTATS統計，紅人成為大聯盟史上第一支在162場完整賽季中晉級季後賽，卻沒有單一打者打擊率達到.270、沒有人敲出25轟、沒有投手單季15勝、也沒有投手投出200次三振的球隊。這種「數據不完美」的組合，卻仍能殺進十月，讓紅人寫下另類傳奇。
紅人在8月19日戰績67勝60敗，保有競爭力，卻隨後24戰僅拿下8勝，戰績一度跌破五成。總教練法蘭柯納（Terry Francona）在9月中向全隊喊話後，紅人重新振作，最後11場比賽贏下8場，剛好趁大都會在最後階段5勝6敗的頹勢下，驚險上岸。期間包括四連勝橫掃芝加哥小熊（Chicago Cubs），以及對海盜（Pittsburgh Pirates）的2：1關鍵勝利。
紅人在7月31日交易截止日的補強同樣發揮作用。安杜哈（Miguel Andujar）與黑斯（Ke’Bryan Hayes）的加入提升了打線深度與內野防守，先發投手利特爾（Zack Littell）的到來，讓馬丁尼茲（Nick Martinez）得以轉任牛棚，鞏固投手陣容。紅人輪值依然是球隊最大強項，依據WAR數據排名僅次於費城費城人，由王牌格林（Hunter Greene）領軍，搭配左投阿博特（Andrew Abbott）與洛多洛（Nick Lodolo）。
紅人外卡系列賽首輪對手是衛冕軍洛杉磯道奇（Los Angeles Dodgers），比賽將於台灣時間10月1日在道奇體育場開打。紅人在例行賽對道奇僅1勝5敗，紙面實力明顯居下，但憑藉近期氣勢與逆襲故事，紅人將帶著「沒有包袱」的心態挑戰強權。
消息來源：Bleacher Report
更多大聯盟新聞：
MLB／大谷翔平必定奪下國聯MVP？美媒：他打出史上最偉大球季之一
MLB／捕手地位被貶低！電子好球帶於明年啟用 勞雷表示反對意見