洛杉磯道奇二刀流巨星大谷翔平在美國職棒大聯盟（Major League Baseball）例行賽最終戰再度締造高峰。今（29）日他於客場對戰水手時以第一棒、指定打擊身分先發，單場掃出3支安打、貢獻1打點，其中包含一發賽季第55號全壘打，不僅刷新個人生涯新高，也改寫道奇隊史紀錄。雖然最終以1轟之差無緣三連霸全壘打王，但大谷的驚人數據，已讓美媒一致認定他幾乎篤定奪下生涯第4座MVP。大谷首打席就敲出右邊方向的二壘安打，連續上壘場次推進至31場。隨後又在第二打席擊出時速166.7公里的強勁右前安打，早早收下「猛打賞」。雖然第三打席吞下三振，但七局上他瞄準對方左投直球，一棒拉起，白球直飛中外野全壘打牆後方，確信式全壘打讓對手主場一片譁然。這發55號全壘打超越他去年締造的54轟，成為個人生涯單季新高，更刷新道奇隊史紀錄。可惜第九局最後一次打擊未能再開轟，最終以1轟之差落後費城人砲手史瓦伯（Kyle Schwarber），無緣三連霸國聯全壘打王。截至目前為止，在美國職棒大聯盟（MLB）歷史上 四次獲得常規賽 MVP（Most Valuable Player） 的球員只有邦茲（Barry Bonds）。 他在國聯共7次拿下MVP，其中包括連續4年 (2001–2004) 成為MVP榜首。儘管失落全壘打王，但大谷在投打兩端交出的數據仍然驚人。《Dodgers Nation》記者Noah Camras直言：「這是史上最偉大球季之一，他必將以第4座MVP收尾。」他羅列大谷的完整數據：打擊率2成82、上壘率.392、長打率.622、55轟、102打點、20次盜壘、146得分，OPS高達1.014；同時以投手身份投47局，防禦率2.87，送出62次三振，完全展現「二刀流」價值。去年大谷翔平全職打者敲出54轟，今年他要身兼投手，全壘打數居然比上一季更多，讓外界直呼不可思議。《USA Today》知名記者Bob Nightengale更直接以「國聯MVP」作為文章開頭，強調大谷刷新道奇紀錄的偉大意義。今年是大谷傷後二刀流復出首年，仍能交出「攻守兼備」的成績單，足見其身手恢復神速。接下來10月，他將迎來生涯首次的季後賽登板，外界都期待這位「二刀流奇才」能在十月舞台再創傳奇。