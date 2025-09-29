我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職棒大聯盟（Major League Baseball）宣布要於2026年新賽季啟用電子好球帶系統（Automated Ball-Strike System，ABS），自2019年起小聯盟測試多年至今，也在今年春訓與明星賽亮相，如今終於拍板定案，不過今年賽季狂轟60支全壘打的強打捕手勞雷（Cal Raleigh）就公開了自己的反對立場，更是強調電子好球帶的實行，讓捕手的地位又感覺更被貶低了。這套由Hawk-Eye攝影機輔助的電子好球帶系統自2019年起開始測試，目的是為了改善主審對好壞球的誤判，如今確定將在2026年於大聯盟啟用。根據新制度，每隊比賽中僅能有2次挑戰機會，限由打者、投手或捕手提出，並透過拍頭盔或捕手面罩的方式示意，若比賽進入延長賽，挑戰次數將再增加。雖然裁判仍需負責大部分的判決，但在關鍵時刻，挑戰權可能成為戰術的一環。對於電子好球帶的實施，今年狂轟60支全壘打的強打捕手勞雷卻持反對意見，他表示自己不是它的支持者，這是自己一再強調的立場，有些比賽元素我認為不該被動到，但顯然這就是趨勢，也只能夠去適應。勞雷也提到自己理解球迷希望藉科技提升比賽公正性的期待，但身為捕手，自己感受到地位被貶低，科技從捕手身上拿走了一些屬於他們的東西、接捕技巧等，自己很不願意看到某些部分在賽場上消失。勞雷也提出，由於春訓時沒有太多時間去測試，對於長期在大聯盟的選手來說，電子好球帶是不是真的精準，還是得抱持懷疑的態度。