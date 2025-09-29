我是廣告 請繼續往下閱讀

▲今年全國家聯盟只有特納一人打擊率突破三成，第二名是小熊的霍納（Nico Hoerner），打擊率僅2成97。（圖／美聯社／達志影像）

美國職棒大聯盟（Major League Baseball）例行賽落幕，國聯打擊王誕生，但卻刷新了149年來的「最慘」紀錄。費城費城人游擊手特納（Trea Turner）本季以打擊率3成04，奪下生涯首座國聯打擊王，也是費城人自1958年艾許伯恩（Richie Ashburn）後的第一人。然而，3成04的數字卻成為自1876年國聯成立以來，最低打擊率的打擊王。過去大聯盟打擊王最低打率紀錄，要追溯到1968年，當時紅襪名將雅澤姆斯基（Mike Yastrzemski）以3成01奪下美聯打擊王，那一年也被稱為「投手年」。如今國聯則在2025年上演類似場景，全聯盟只有特納一人打擊率突破三成，第二名是小熊的霍納（Nico Hoerner），打擊率僅2成97。對比去年，聯盟還有阿拉耶茲（Luis Arraez）3成14、Acuna Jr.的3成02以及大谷翔平的3成10，三成打者至少三人，今年則顯得冷清許多。特納賽季最後一戰先發上場，兩打數無安打，打擊率從3成05掉到3成04，仍驚險守住打擊王頭銜。他賽後笑說：「每年只有一個人能拿，這代表你一整年都保持穩定。」這是特納生涯第二次登上打擊王寶座，他曾在2021年效力國民與道奇時，以3成28奪下全大聯盟打擊王。本季特納打出.304/.355/.457的打擊三圍，貢獻15轟、31支二壘安打與36次盜壘，根據FanGraphs數據，他的WAR高達6.7，名列全大聯盟第6，即便缺席21場比賽，仍打出加盟費城人後的最佳一年。對費城人而言，這座打擊王意義非凡。球隊上一次打者奪下打擊王，還要追溯到1958年的艾許伯恩，如今特納再度把這份榮耀帶回費城。更巧合的是，隊友施瓦伯（Kyle Schwarber）今年以56轟、132分打點，拿下全壘打與打點雙料冠軍，兩人合力完成所謂「拆開的三冠王」。特納談到如今要打出三成打率的難度時直言：「現在每個人都能投到100英里，每個人都有5到6種球路，而且防守也比以往更精準。」這番話或許也說明了，為何近年大聯盟打者整體平均打率逐年下滑。即便2023年起實施極端防守禁止令，整體環境仍舊投手優勢，造就了史上最低打擊王的一年。