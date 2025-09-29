我是廣告 請繼續往下閱讀

▲守護者克服的15.5場勝差逆轉封王，創下大聯盟史上最大逆轉紀錄，打破1914年勇士隊（15場）的前紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

克里夫蘭守護者締造了美國職棒大聯盟（Major League Baseball）史上最戲劇性的逆轉劇。原本在7月初仍落後底特律老虎15.5場勝差，但他們靠著下半季強勢反彈，最終在例行賽最後一戰確定拿下美聯中區冠軍，完成大聯盟111年前勇士隊紀錄，成為史上最大差距的逆轉封王。守護者不僅連兩年封王，還在最後一戰以羅基歐（Brayan Rocchio）的再見三分砲擊敗遊騎兵，為戲劇性的球季畫下最完美句點。根據美國權威統計單位「Elias Sports Bureau」資料，守護者克服的15.5場勝差創下大聯盟史上最大逆轉紀錄，打破1914年勇士隊（15場）的前紀錄。同時，他們也刷新了「9月逆轉」的紀錄m，在9月初仍落後11場，卻靠著19戰17勝的瘋狂衝刺，硬是把老虎甩在身後。這支球隊甚至在球季中吞下過10連敗，但仍能強勢翻身，成為史上僅有第4支在經歷10連敗後仍能闖進季後賽的球隊。例行賽最終日，守護者與老虎戰績並列，並握有對戰優勢。當老虎敗給紅襪後，守護者確定提前封王。不過，他們沒有鬆懈，最終對上遊騎兵在延長賽落後3分的情況下，靠內勒（Josh Naylor）的二壘安打追分，隨後羅基歐轟出再見三分砲，逆轉拿下9：8的勝利，以最戲劇性的方式鎖定分區冠軍。不同於2023年靠牛棚撐起全隊，本季守護者的翻盤關鍵在於「六人先發輪值」。投手教練威利斯（Carl Willis）透露，原先只是為了應付球季末24連戰，並分擔年輕投手的局數壓力而嘗試，沒想到意外帶來驚人成效。9月間，六名先發合力繳出防禦率1.35，並連續19場比賽先發都壓制對手在2分以內，差一場就能追平大聯盟紀錄。其中新加盟的右投塞柯尼（Slade Cecconi）便是代表例子，他在9月反而球速提升，顯示多一天休息不僅降低疲勞，更讓投手有時間做強度訓練，狀態全面提升。雖然進入季後賽後輪值將回歸傳統的3至4人，但守護者上下對於擁有「6名狀態正佳的先發」仍充滿信心。球隊將以中區第3種子身分，主場迎戰老虎，兩隊將再次正面交鋒，檢驗這套「奇蹟輪值」能否延續神奇。