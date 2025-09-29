我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著美國職棒大聯盟（Major League Baseball）例行賽結束，晉級季後賽的球隊也已經確定，其中紐約大都會可說是本賽季最令人失望的球隊之一，在今（29）日例行賽最後一戰，他們被邁阿密馬林魚以0：4完封，即便競爭對手辛辛那提紅人一樣於今日輸球，但憑藉對戰優勢，紅人成功以外卡第3進入季後賽，大都會遺憾出局。回顧本賽季，大都會雖然一度是全聯盟戰績最佳球隊，不過例行賽結束前93場狂輸55場，也成為大都會崩盤的主因。今日大都會對上馬林魚的比賽是非贏不可，因為攸關是否能踢下紅人晉級季後賽，不過本場比賽大都會打線徹底遭到封鎖，即便有出現得分的大好機會，卻仍無法有效攻擊，而馬林魚在4局的一輪4分大局下也為比賽定調，終場以4：０擊敗大都會。即便另一地紅人以2：4輸球，與大都會戰績相同，但比較勝負關係，紅人仍取得最後的外卡資格。回顧大都會本季表現，他們戰績一度在6月12日登頂聯盟第1，還在國東以5.5場勝差領先，不料接下來93場卻急轉直下，僅拿下38勝55敗，勝率僅優於白襪、國民、雙城與洛磯等4隊。根據Elias運動數據公司提供的紀錄，大聯盟史上只有1905年的印地安人與1977年的小熊，在曾取得比5成勝率多21勝的球季，最終戰績比大都會還差。大都會崩盤的另一個原因也出現在8月初，大都會在短短11場比賽中吞下10敗，讓原本的國東龍頭直接拱手讓給費城人，然後9月初又遭遇一波8連敗，直接引響外卡的晉級機會，而紅人在季末前21場打出14勝佳績，並與大都會的交手取得4勝2敗的優勢，成為後續逆轉局勢晉級季後賽的關鍵。