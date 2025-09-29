我是廣告 請繼續往下閱讀

▲史奈爾上一次對戰紅人（2024年）投出了一場無安打比賽，並送出11次三振，堪稱「剋星」。（圖／美聯社／達志影像）

大聯盟

MLB洛杉磯道奇總教練戴夫．羅伯茲（Dave Roberts）在例行賽收官後，面對急起直追、搶下最後一張季後賽門票的辛辛那提紅人（Cincinnati Reds），道奇必須以最穩定的王牌出擊，才能為衛冕之路開出好頭。紅人在九月強勢衝刺，加上紐約大都會（New York Mets）的徹底崩盤，成功搶下國聯第六種子。這支年輕球隊雖以外卡身分進入季後賽，但近期氣勢如虹，絕非傳統「陪榜角色」。首輪對手正是衛冕軍道奇，兩隊的交鋒將是老牌強權對新興黑馬的典型戲碼。羅伯茲雖未正式官宣，但已向媒體透露「史奈爾登板的機率相當高」。這紅人能殺進季後賽，靠的正是年輕打線的爆發力與韌性。無論是快速推進得分，或是關鍵時刻的長打能力，紅人展現出「絕不放棄」的特質。雖然整體天賦與道奇的豪華陣容仍有差距，但在短系列賽中，氣勢往往比長期實力更致命。道奇本季起伏不小，但依舊笑傲國聯西區。去年，他們擊敗洋基（New York Yankees）奪冠，如今再次站上衛冕舞台，卻必須面對國聯更為厚實的季後賽版圖。從紅人開始，到可能遇上的費城費城人（Philadelphia Phillies），每一步都充滿考驗。對史奈爾而言，這場比賽是證明自己加盟首年價值的時刻，也是道奇奪冠計畫的起點。若能複製去年的無安打代表作，道奇將有機會快速建立士氣。然而一旦首戰失利，道奇將陷入短系列賽最危險的被動局面。