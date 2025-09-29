我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職棒大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇的韓籍工具人金慧成在今（29）日例行賽最終戰中展現強烈求戰意志，擊出本季第3轟，積極爭取成為季後賽登錄名單的一員。在這場對戰西雅圖水手的比賽中，金慧成以先發8棒、二壘手身份出賽。第二局的首打席，金慧成面對對方先發投手轟出一支兩分砲，為球隊先馳得點，最終貢獻4打數1安打、2打點、1次三振的成績。這發全壘打是他本季相隔120天以來首轟，也被韓媒視為是他進入季後賽的「入場券」。金慧成本季初登大聯盟出賽71場，打擊率.280，累計3轟、17打點及13次盜壘成功，整體OPS為0.699，展現不俗的綜合攻擊能力。儘管9月初才從左肩傷勢中復出，出賽機會一度受限，但他仍把握最後一戰的機會轟出暌違120天的全壘打。根據韓媒《體育朝鮮》報導，金慧成這發全壘打比起數據的進步，更是帶著一種想告訴總教練「季後賽我可以」的迫切感。報導標題寫道：「『請帶我進季後賽』，金河成120天來的全壘打願望終於實現」，強調這支全壘打就像是對道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）的一封請願信。對於是否有望入選季後賽26人名單，金慧成日前受訪時謙虛表示：「如果我能進入季後賽名單，會把重心放在自己擅長的代跑和代打上。這是我目前的兩個角色定位。球隊需要什麼，我就做什麼。我個人的意見並不重要，重要的是團隊的需求。」根據《SPOTVNEWS》分析，雖然羅伯斯近期對金慧成的使用偏向保守，但這場先發安排或許象徵著他有逐漸進入球隊季後賽的藍圖。不過《SPOTVNEWS》也指出，金慧成對左投外角變化球的掌握度仍是被質疑的重點，季後賽能否入選26人名單仍存在許多變數。道奇已確定以國聯西區冠軍之姿晉級季後賽，將從台灣時間10月1日起先在主場迎戰辛辛那提紅人，展開三戰兩勝制的外卡系列賽，而金慧成是否能搶下珍貴的一席，一直都是韓國球迷與媒體的關注焦點。