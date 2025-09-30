我是廣告 請繼續往下閱讀

編列493億餘元建造的國造防禦型潛艦（IDS）原型艦「海鯤號」，預定9月完成海上測試（SAT）、11月交艦。不過，台船日前證實9月「海鯤號」無法完成海試，潛艦國造推手、前海軍司令黃曙光上週請辭國安會諮委，時間點引發關注。黃曙光的妹妹、民眾黨立委黃珊珊今日表示，黃曙光請辭真的是基於家庭的原因。國造潛艦「海鯤號」，上一次出海浮航測試為7月3日，距今已經快要超過3個月；而在9月初，移泊到測試碼頭後，便沒有後續相關動作。台船總經理蔡坤宗9月17日時指出，這個月不可能完成海上測試，必須符合安全條件才能繼續執行。總統府發言人郭雅慧28日表示，黃曙光因為家庭因素向總統賴清德請辭，經多次慰留仍未果，最後勉予同意。近年來更肩負推動國造潛艦的艱鉅任務，帶領團隊克服萬難，成功完成我國首艘潛艦的建造，為台灣防衛自主寫下重要里程碑。隨著後續工作逐步步上軌道，賴清德總統對黃曙光的貢獻表達由衷感謝。民眾黨立院黨團今日上午舉行「審計長投票意向說明」記者會，會後媒體詢問黃珊珊關於黃曙光請辭國安會諮委一事。黃珊珊表示，因為去年5月份的時候，黃曙光已經請辭潛艦小組召集人，其實所有的工作都已經回歸軍方，因為最近他們家裡的確是有一些事情，哥哥兩邊都有工作上的困難，認為不應該因為家庭的因素耽誤工作，請辭真的是基於家庭的原因，國家的政策、軍方的潛艦國造，本來就是一棒接一棒，接下去當然是會繼續進行，不會因為一個人而受到影響。