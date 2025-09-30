我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨主席選舉如火如荼進行中，國民黨主席候選人鄭麗文今（30）日上午前往台大嚴慶齡工業研究中心，拜會前內政部長李鴻源。李鴻源說，認識鄭麗文已經很久，佩服國民黨中生代願意出來承擔重責。未來不管內政或外交，他都願意協助鄭麗文，讓鄭麗文有機會當選黨主席，並且把國民黨的精神找回來。李鴻源表示，認識鄭麗文已經很久，佩服國民黨中生代願意出來承擔重責，過去國民黨為人垢病的是不受年輕人的喜歡，但現在國民黨有14個執政縣市，而且年輕人的表現都非常好，這中間究竟發生了什麼問題，未來的國民黨主席應該認真思考。李鴻源強調，台灣目前面臨的國際情勢與過去不同，國民黨不管未來重返執政，或在野當一個稱職的反對黨，都需要很多的專業與思考以及年輕人的智慧，未來的黨主席要能找到年輕人的智慧，讓年輕人一起參與公共事務，同時國民黨內也還有很多老同志，這些人的政治經驗很寶貴，如何傳承下去，讓老、中、青都有角色可以扮演，這也是新的黨主席非常嚴峻的挑戰。李鴻源還說，自己樂意讓新一代的人扛起責任，未來不管內政或外交，他都願意協助鄭麗文，讓鄭麗文有機會當選黨主席，並且把國民黨的精神找回來，台灣這1年來非常動盪，由於藍綠惡鬥，幾乎空轉，從今天開始不只有執政黨的挑戰，也是反對黨的挑戰，他會協助國民黨執政縣市做出政績與亮點，找回民眾的希望，國民黨要先做好稱職的反對黨，未來再重返執政。