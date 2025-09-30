中秋節將到來，挑選烤肉組外帶回家，與親友一起烤肉團圓慶中秋，各業者一次彙整多樣食材，相當方便。各家業者包含這一鍋集團、王品集團、晶華酒店等，其中乾杯集團還一次祭出7款燒肉禮盒與2和牛派對箱，並享有優惠，最低39折起，每人最低僅需374元就能大啖烤肉。《NOWNEWS》整理中秋烤肉外帶組，共5大集團內容一次看。
📍乾杯集團
乾杯集團將中秋檔期拉長至10月12日，乾杯集團旗下電商「乾杯超市」也推出7款燒肉禮盒與2款肉量重達2公斤的派對箱，最低39折起。選購任一中秋燒肉禮盒，可獲得薄切紐西蘭牛舌、4,800元現金抵用券及禮盒提袋等贈品。此外，10月19日前，凡消費達滿額條件，加贈宮崎牛A5和牛肋眼牛排、極選鞍下肋眼薄牛排等。
▪️乾杯「豪華限定燒肉禮盒」：強調一盒嚐遍日、美、澳、紐四國牛肉風味，集結日本A5和牛牛五花、和牛炎肉、澳洲穀飼橫膈膜、美國牛五花、紐西蘭薄切牛舌及台灣雞腿肉，搭配乾杯燒肉醬與椒鹽罐招牌風味，中秋限定價2,699元。
▪️老乾杯「饗宴和牛肋眼禮盒」：內含日本A5和牛五大精選，職人以和牛之首「宮崎牛」A5一級棒牛排與涮涮燒，搭配A5和牛肋眼涮涮燒、人氣牛五花與和牛角切，中秋限定價3,899元。
▪️「宮崎牛 A5菲力牛排禮盒」：以六塊精選頂級菲力打造豪華組合，肉質柔嫩細膩，帶來極致奢華的口感享受。宮崎牛連續4屆榮獲全國和牛能力共進會「内閣總理大臣賞」，實至名歸的冠軍和牛，光環加冕。中秋限定價6,888元。
▪️「超值和牛派對燒肉箱」：肉量重達逾2公斤，內含人氣肉品，包含A5宮崎牛涮涮燒、兩款A5日本和牛牛五花、美國後腹肉燒烤片及台灣雞腿肉。一箱即可滿足6~8人份量，中秋限定價下殺39折，只要2,988元，換算下來每人僅需374元即可享受豐盛肉宴，購買兩組再折扣688元。
📍這一鍋餐飲集團
「這一鍋餐飲集團」旗下兩大品牌「燒肉同話」與「這一鍋」推出秘傳老火鍋物組+月下極品燒肉禮盒，內容包含精選厚切牛排、和牛舌、伊比利梅花，搭配獨家水果燒肉醬，並有老火年菜鍋物組，整組售價1999元。另有「中秋豪華燒烤組」，內容包含熟成霜降牛排、A5日和雪花燒烤片、伊比利豬梅花、和牛牛舌，售價1699元。
📍新村站著吃
今年「新村站著吃」主打5款外帶組合，目前僅剩2款可預訂，包含「一口乾坤-中秋小牛組」，包含有正宗韓式橫隔膜、牛板腱燒烤片、經典火烤牛肋條、嚴選帶骨牛小排與泡菜，售價1959元。另還有「牛轉乾坤-中秋全牛組」，售價2459元。並有優惠，消費滿5888元，就送韓式培根牛；滿6888元，就送帶骨牛小排。
📍王品集團
「王品嚴選」依照不同份量及組合，集結旗下品牌「肉次方」、「Oh my!原燒」推出5款燒肉套組，售價1,099元到2,999元。燒肉套組即日起到10月6日於王品瘋美食購物網、MOMO、便利超商與量販賣場開賣，凡預購5款燒肉組即贈「原燒」、「肉次方」贈菜券各1張（總價值360元）。提醒10/4~10/6暫停出貨，預購需儘早。
▪️「原燒 職人秘辛燒肉組」：有澳洲和牛五花燒烤片、特選鮮凍甜白蝦、義式調味雞腿排等8種肉品，另附原燒鮮甜水果燒肉醬，售價1,899元，可供3-4人食用。
▪️「肉次方 強擊爆嗑燒肉組」：內含美國嫩肩里肌原塊牛排、厚切戰斧豬排、紐西蘭草飼老饕牛舌等牛豬豪華雙拼，售價1,899元。
▪️「王品嚴選100盎司重磅燒肉組」：售價1,999元，有紐西蘭鮮切沙朗牛排、美國嫩肩骰子牛、日式味噌豬里肌肉片、特選鮮凍甜白蝦等11款海鮮肉品，限時售價1,999元、總重近3公斤超有份量。
▪️「王品嚴選 究極海陸澎湃組」：嚴選日本A5和牛霜降、美國極黑和牛雪花、澳洲和牛五花，三大和牛齊聚，搭配北海道干貝與帝王蟹腳，售價2,999元
▪️「美國牛王道本命燒肉組」集結5款美牛，包含人氣美國極黑和牛雪花、重磅嫩肩雪花牛排等CP值超高，2-3人開烤最合適，每組售價1,099元。
📍晶華酒店
「晶華美食到你家」網購平台推出多款適合外帶的烤肉熟食，像是「美國和牛加長型帶骨牛小排」，可享受30公分帶骨牛碳烤過後的飽滿肉質，隨餐還有Robin’s 精選沙拉、洋蔥湯、炭烤時蔬，售價8800元。或者也有「厚切爐烤肋眼牛排龍蝦套餐」，爐烤肋眼牛排配上鮮甜波士頓龍蝦，內容還包含濃郁香氣的松露筊白筍、經典的凱薩沙拉、經典道地的奶油起司通心粉等，售價3280元。
