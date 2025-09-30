我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李彩玟（如圖）拍攝《暴君的廚師》時，仍隸屬金秀賢的公司Gold medalist，但是雙方8月約滿不續約，李彩玟之後隨著戲劇爆紅，一口氣收到30本新劇本邀約，讓Gold medalist錯失大好機會。（圖／IG@varoent_official）

李彩玟首演古裝劇 因《暴君的廚師》爆紅

李彩玟原本是金秀賢公司男星 轉投入邊佑錫公司

《暴君的廚師》介紹 目前最火紅的韓劇

▲▼李彩玟（上）現在是邊佑錫（下）的師弟，讓網友直呼Varo獨具慧眼、很會挖寶。（圖／IG@varoent_official、바로엔터테인먼트部落格）

南韓新一代男神誕生！李彩玟上月離開金秀賢的公司Gold medalist後，正式加盟Varo娛樂成為大勢男星邊佑錫的師弟。隨著主演新劇《暴君的廚師》爆紅，李彩玟的人氣扶搖直上，更一口氣收到超過30部新戲本邀約，星途前景備受看好。李彩玟在《暴君的廚師》自首播便全然投入角色，以銳利眼神、紮實台詞功力與沉穩聲線，塑造出霸氣十足的「燕熙君」，即使是首次挑戰古裝，每一集都展現不同面貌，成功讓觀眾牢記李彩玟的名字，海外粉絲更親暱稱他為「殿下」，顯見李彩玟的國際人氣正在快速攀升。李彩玟透過所屬社Varo娛樂傳達《暴君的廚師》播畢感言：「從寒冬到酷暑，大家一起揮汗拍攝的這部戲，能在觀眾滿滿的愛與關心下畫下句點，真的比任何時候都幸福、心懷感謝。希望這部作品能在觀眾心中，時而帶來歡笑與悸動，時而留下溫暖與感動，成為值得回味的作品。」他還表示：「對我來說，這已經成為非常有意義的一部戲，在我這樣仍然不足的演員身上，給予了我很多學習、成長與幸福的珍貴時光，這份餘韻仍在，會成為我繼續前行的重要原動力。我會不斷努力，用更好的作品與演技回報大家，請繼續守候我，再次真心感謝所有收看我們戲劇的觀眾。」事實上，《暴君的廚師》是在李彩玟仍隸屬金秀賢所屬社Gold medalist時拍攝的作品，直到今年8月，他與Gold medalist合約期滿選擇不再續約，隨即火速加盟新東家Varo娛樂，成為邊佑錫的師弟。隨著劇集播出獲得廣大好評，如今傳出李彩玟已收到超過30部新戲本邀約，人氣急升，還將舉辦巡迴見面會，也確定會來台灣，躍升為炙手可熱的新生代男神。《暴君的廚師》是一部穿越劇，2025年8月23日在tvN開播，Netflix同步更新，雖然是老掉牙的穿越劇，卻成功抓住觀眾眼球，第一集收視率就開出4.9％，是2025年開播收視率最高的tvN土日劇，第6集直接打破紀錄來到12.7％，大結局直飆17.1％，更榮登Netflix收看第一冠軍，相當受到粉絲喜愛。《暴君的廚師》故事時間線為2025年回到1476的朝鮮時代，身為米其林三星主廚的延志永（林潤娥 飾）意外回到過去，把現代美食的手藝帶到古代，驚豔一票朝鮮人，更收服愛挑嘴的燕熙君李獻（李彩玟 飾）味蕾，進而發展曖昧情愫，是部搞笑又浪漫的「現代古裝劇」。