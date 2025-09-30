我是廣告 請繼續往下閱讀

媒體日前爆料，民眾黨主席黃國昌培養跟拍集團，相關輿論持續延燒，民進黨立委王義川日前指控被跟監，他今（30）日受訪時再拋出5問，開嗆若有一事與黃國昌有關，就該退出政壇。對於外界質疑，黃國昌昨透過直播表示，他成立吹哨者保護協會，是要保護吹哨者與揭發弊案，且確定是違法亂紀才會出手。對此，王義川上午受訪表示，黃國昌仍是沒有回應問題，他問的題目很簡單，回答「是」或「不是」就好。第一，所有綠營政治人物跟拍都跟你無關？第二，王義川案子的4隻狗仔，黃國昌通通不認識？沒有跟他們討論案情？第三，凱思國際成立跟負責人黃國昌都不認識？第四，黃國昌身為政治人物，有沒有跟媒體合作，跟監政敵？第五，柯文哲所有被跟拍的影片、照片，黃國昌都是媒體揭露以後才知道？事先都沒有看過？王義川指出，這五個事情請黃國昌出來講，「請他承諾這些事情都跟他無關，如果有任何一個事情跟他有關、事先知情，就退出政壇」。針對黃國昌昨直播說鏡傳媒是全台最大狗仔集團，並無針對是否養狗仔進行回應，王義川認為，民眾黨發言人吳怡萱的聲明證實黃國昌有請所謂的媒體、請記者進行反蒐證，這是他自行承認。王義川進一步說，有些媒體揭露真相為主要的工作，因此對公眾人物進行拍攝，這是媒體的新聞自由，他沒有意見，但政治人物跟媒體合作，透過記者身分跟拍、蒐集政敵資訊、打擊政敵，這就是很大的政治醜聞，「黃國昌到現在還不敢回答問題」。