美國商務部拋出「台美晶片五五分」震撼彈，要求台灣先進製程晶片有一半必須在美國生產，引發外界關注台美經貿角力。對此，學者直言，新政對台灣半導體產業來說，恐怕仍「弊多於利」，都將弱化台灣半導體整體生態系，以及供應鏈完整度也將遭到破壞，甚至人才外流。美國商務部長盧特尼克日前受訪時表示，目前全球手機與汽車使用的晶片，有高達95%由台灣供應，美國僅掌握2%，這樣的比例不僅不合理，更在中國威脅台灣之際，構成美國的安全風險。他認為，唯有美國本土能夠大量生產晶片，才真正具備保護台灣的能力，這與台灣長期將半導體視為「矽盾」的戰略邏輯正好相反。對此，台經院產經資料庫總監劉佩真今日表示，美國拋出這樣的政策，不只是意味著未來，在整體供給重新進行分配，版圖上的挪移以外，更涉及包括經濟安全，以及地緣政治乃至於整個供應鏈的重塑，同時也有技術主導權的生成博弈，美方希望能重新定義「矽盾」的意涵，因過去矽盾是台灣長期擁有的優勢，美方想改變這樣的狀態，讓台美共同擁有或共同承擔。劉佩真指出，也就是說，美方必須確保能在當地擁有足夠的半導體生產能量及產能，來因應未來如果台海之間出現任何地緣政治的變數，美方更能在當地生產足夠的晶片供軍事上使用。但她也直言，這樣的新政，，有利的部分是能夠透過這樣的新政，將台灣從過去半導體製造的獨有供應商，轉換成與美國是「戰略上的綁定」，且在技術上是「不可或缺的合作夥伴。」此外，短期內也有利於不過，她強調，中長期對於台灣半導體產生的「負面後座力」仍舊不可輕忽，畢竟因此，新政對台灣整體半導體或台灣在技術上主權的擁有，恐怕都會遭到影響。劉佩真提到，而這也代表全球半導體將會從過去主要以「比較高的效率，高度集中在台灣生產的模式」，轉向「高效率及更強調韌性分散的策略」，這樣的變化對台灣半導體業就會產生比較負面的效益。劉佩真表示，美國後續政策變化，以及台美談判的狀況，仍是非常重要的議題，必須持續關注。