台中市政府推動「中賓立體停車場BOT案」，今（30）日舉行動土祈福典禮，交通局長葉昭甫與中國醫藥大學、北區民代及地方人士共同見證。該停車場鄰近中國醫藥大學、中友百貨及一中商圈，停車需求長年殷切，工程預計115年10月試營運，將提供401席汽車位與375席機車位，並設置32座電動車快充樁及附屬商店。交通局指出，該案不僅紓解醫院、校園及商圈周邊車位不足，也作為未來崇德殯儀館改建的重要前置配套。新建工程規劃地上4層、地下1層，並納入多項政策需求，包括預設電動車管線、設置快充站與小型商店，以提升便利性與沿街安全。葉昭甫表示，市長盧秀燕上任以來已投入逾百億元經費，推動40多座停車場建設，透過BOT、OT等方式引進民間資金與專業，加速公共建設。中賓立體停車場更兼具都市更新及交通機能，將有效改善北區停車壓力。交通局強調，設計上除退縮基地四側空間、設置綠美化牆面與空中花園外，也預留空橋銜接中國醫藥大學及未來殯儀館新館，利於人潮疏散與場域整合。同時，停車場可在緊急情況下作為避難處所與臨時醫護站，強化城市防災功能。停車場將導入智慧停車系統，契約許可期50年，完工後將提供更便捷的停車服務，並朝「智慧、低碳、綠能」方向打造友善城市。