民眾黨主席黃國昌遭《鏡報》、《鏡週刊》連番踢爆，養狗仔集團偷拍政治人物，並將偷拍來的資料提供給特定媒體刊登。對此，國民黨立委王鴻薇今（30）日直言，只要沒有造謠、抹黑，這樣的狗仔文化，還可以約束制約政治人物言行，「只要行得正坐得直，狗仔文化何懼之有？」近日《鏡報》、《鏡週刊》連番踢爆，黃國昌不只養狗仔集團偷拍政治人物，還藉由凱思國際，串聯《民報》等友軍，暗地裡指揮狗仔跟拍政敵，遇到矚目案件就自己踢爆，博取各界注意與網路聲量，若是新聞素材較差的圖文資料，就輾轉交由泛藍民代或合作媒體以「民眾提供照片」手法操作，藉此分散打擊點。對此，王鴻薇受訪時提及，台灣媒體狗仔文化已久，並不是現在才開始，雖然很多政治人物、公眾人物聽到狗仔都恨之入骨，因為不希望被跟拍、公開隱私，但不可諱言，在狗仔文化中，只要行得正坐得直，狗仔文化何懼之有？王鴻薇說，媒體圈狗仔文化不是第一天，好像黃國昌是狗仔教父嗎？不是啊，因為是《壹週刊》掀起狗仔文化，不需要污名化狗仔，好像是什麼違法犯紀的事情，如果狗仔文化違法，如果不能被接受，那當年從《壹週刊》開始的狗仔文化，為何可以延續到現在呢？王鴻薇認為，只要沒有造謠、抹黑，這樣的狗仔文化，就可以去約束制約政治人物言行，政治人物如果行得正坐得直，就不需要這麼怕狗仔，怕被置之於死地。