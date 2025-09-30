美國當地時間29日，白宮貼出公告，川普總統（Donald Trump）宣布，將對進口軟木原木及木材徵收10%關稅，並對進口櫃、浴室櫃及軟包木製品加徵25%關稅。
根據《CNN》報導，新關稅將於10月14日起生效，部分稅率將在明年1月1日起進一步調高。
川普在聲明中表示， 此舉是基於1962年美國《貿易擴展法》（Trade Expansion Act）第232條執行調查，並基於調查結果，做出的考量及決定。
川普強調，木材關稅對於支撐美國的本土產業和國家安全是必要的，相關行動將加強供應鏈、增強工業韌性、創造高品質就業機會、提高國內木製品產能利用率等，從而使美國能夠滿足國內消費，同時透過增加出口創造經濟效益。
在這之前，美國商務部已從今年3月起對木材及其衍生性商品（包括櫥櫃與家具）展開調查，其中大部分來自加拿大，這幾個月來，川普已多次批評北方鄰國向美國出口大量木材。
資訊來源：CNN、白宮官網
