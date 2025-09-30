我是廣告 請繼續往下閱讀

下週就是中秋節，不少民眾和親友團聚烤肉，高雄市工務局特別提醒市民，為確保公園環境的整潔與公共安全，高雄市所有公園內禁止進行烤肉活動或燃放鞭炮。違反規定且屢勸不聽者，將依「高雄市公園管理自治條例」第20條處以新台幣1000元以上、6000元以下罰鍰。中秋節即將來臨， 高雄市工務局長楊欽富表示，中秋節向來是市民們賞月的最佳時機，許多人喜歡在這個時節前往公園享受戶外的美好時光。然而，為了維護公園的整潔與安全，並進一步減少空氣汙染及碳排放對環境的影響，工務局將特別加強宣導公園「賞月不烤肉、不燃放鞭炮」的觀念。公園處再次呼籲市民朋友，烤肉和燃放鞭炮不僅造成公園環境污染，還會增加碳排放，對地球造成長期不良影響。享受中秋佳節的同時，也應顧及公園環境與安全。違反公園使用規定者將依法處以罰鍰，盼市民共同維護公園的美好環境，與「月娘」一起度過歡樂時光，感受濃濃的節日氛圍。