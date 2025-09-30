我是廣告 請繼續往下閱讀

許效舜有了全新節目《神之路》，首度攜手「八點檔女神」鄭仲茵，組成親和力十足的「善男信女進香團」，怎料開拍第一天，許效舜就忍不住崩潰抓狂：「明明已經跟她說過這段會跳接，結果她還是給我連錯兩次！仲茵啊，妳麥擱秀逗啊！這不是在演戲！」讓鄭仲茵笑著羞愧，「舜哥實在太聰明，他一定被我搞瘋，我會努力跟上腳步！」許效舜及鄭仲茵於《神之路》中組成進香團，談及首次合作主持的感想，許效舜爆料鄭仲茵時常做出讓人意想不到的事情，讓人跌破眼鏡，接著更忍不住吐槽：「我們第一次錄影就非常的曲折離奇，明明已經跟她說過這段會用跳接的方式錄製，結果她還是給我連錯兩次！仲茵啊，妳麥擱秀逗啊！這不是在演戲！」鄭仲茵羞愧地坦言，「在錄影的時候，我真的可以感受到舜哥比我還要崩潰，他一定快被我搞瘋了。因為舜哥實在太聰明、太有智慧了，跟他在一起，我都會覺得自己好愚蠢。雖然我知道在哥的眼裡，我本來就不是個太聰明的人，但他還是會不斷給我鼓勵，我也會努力跟上他的腳步！」對於節目主持還在摸索中。聊到為何2人設定為「善男信女」的進香團，許效舜表示：「善男信女就是台灣對經常到廟裡參拜信眾們的稱謂，想到說剛好我們主持人有2位，各自稱作善男與信女，加上我的名字裡有『舜』、鄭仲茵有『茵』，組合起來有隨順因緣的意思！」《神之路》將於10月25日起，東森超視33頻道，每週六晚間8點首播。