有饕客在社群Thread上分享「終於懂了，喫茶趣的用餐 人潮為何總這麼爆!!!」，表示不只魚菲力主餐好吃，甜點跟茶飲都正中我心，完全是精緻餐廳等級。以「茶」入膳的養生餐點，把招牌913茶王、阿薩姆紅茶、鐵觀音烏龍茶都變成 好吃菜色，吸引內行粉絲也讚爆，紛紛留言推薦必吃菜單。原來天仁茗茶不只手搖飲料受歡迎，2000年就已開始經營餐廳！透露「喫茶趣」有主廚現場製作，吃過真的懂為什麼可以飄香25年。你也以為天仁茗茶只有賣茶葉與飲料嗎？有饕客在社群Thread上表示「終於懂了，為什麼喫茶趣用餐人潮永遠爆滿」，分享一整桌有前菜、配菜、湯品、主餐還有飯後甜點跟飲料，直呼：「不只是魚菲力好吃又營養，甜點跟飲品更是正中我心，紫薯QQ拿鐵跟鐵觀音檸檬脆脆圈直接收服我，」大讚「完全是精緻餐廳等級」。吸引不少網友好奇「我之前以為只是飲料店沒想到主餐也這麼強」、「哪裡可以吃到呀」。釣出內行粉絲稱讚「阿薩姆紅茶燉的番茄牛腩很入味很好吃」、「紫薯QQ烏龍拿鐵超好喝」，連甜點也有人愛「鐵觀音檸檬脆脆圈配上茶很搭」。除了網友熱議的餐點表現外，據了解，主打「當季食材、以茶入膳」的天仁喫茶趣，早在 2000 年就跨足餐飲，將熟悉的茶飲化為驚喜料理。本季亮點「窨香魚菲力」，以台灣金目鱸魚搭配天露香片茶香清蒸，少油卻能帶出鮮美；甜點「鐵觀音檸檬脆脆圈」酸甜爽口，茶韻十足；飲品「紫薯QQ烏龍拿鐵」結合紫薯與招牌Q彈蜂蜜珍珠，口感豐富。其他限定如阿薩姆番茄燉牛腩、鐵觀音三杯素鮑魚，也是不少老饕推薦。每一道皆由主廚現場製作，根據料理的風味特性，搭配相對合宜的茶葉透過不同的方式把茶香融入餐點，難怪喫茶趣 25 年來在餐期時間總是高朋滿座，不事先預約都不行，可謂隱形冠軍。喫茶趣同時也透過「當令在地食材、循環購物袋、低碳烹調 、養生配方」四大核心，把 ESG 精神落實到每一道茶膳，同時守護消費者與地球的健康。品牌更期許自己，不只是提供美味餐點，更要成為實踐環境責任與生活美學的代表。不少饕客都是口耳相傳，才知道天仁茗茶旗下有裝潢雅緻、健康茶膳的餐廳喫茶趣。造訪多年的粉絲還稱讚喫茶趣餐點維持一貫的水準；認為論套餐價格與份量「堪稱高CP值的精緻餐點」，推薦給想追求健康、重視永續飲食的人。