我是廣告 請繼續往下閱讀

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重災情，總統賴清德日前在光復鄉慰問孩童時，因一句「你臉怎麼黑麻麻的」引發爭議。而副總統蕭美琴多次南下勘災，也被災民怒轟「憑什麼要我們迴避」的插曲，掀起話題討論；此外，蕭美琴在現場勘災時，腳踩的雨靴特別與眾不同，隨後也被起底真實價格。根據《中天新聞網》報導，光復鄉公所原本在2樓會議室安置災民，肉圓店老闆娘邱小姐表示，因副總統要來，他們突然被要求清空所有物品，並撤離移至3樓，她痛批：「憑什麼？妳是副總統，妳不是要來勘災嗎？妳是不是應該先看看我們現在的樣子？」對此，蕭美琴澄清，她並未要求清場或使用會議室，而是因鄉長反映公所受損，才到門口了解泥沙淤積情況，並強調「災民優先、救人第一」，不曾要求災民迴避或移地。然而，現場另一個小細節意外成為話題焦點，當蕭美琴蹲下與災民對話時，被拍到腳上穿著一雙黑底搭配白色獸掌花紋的雨靴，十分吸睛亮眼。臉書粉專「看新聞學幹話」則驚呼：「哇靠！平平是雨鞋」，並貼出從亞馬遜官網搜尋該款雨靴的售價，約是阿聯迪拉姆154.1元，折合新台幣為1,279元。不少網友留言調侃「不愧是高官」、「這樣可以接地氣嗎」、「此時不穿，更待何時」、「就不相信她穿這種雨鞋會下去泥巴裡面」、「副總統那麼高貴，不能讓她沾到泥巴」。不過從蕭美琴臉書曝光的勘災照片來看，她確實有穿著這雙雨靴踏進泥濘之中，展現親自了解災情的態度。