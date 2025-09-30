我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇隊日籍二刀流球星大谷翔平（Shohei Ohtani），本季繳出生涯最佳的火力表現，轟出55支全壘打，刷新個人單季最多紀錄。他能長期維持高檔輸出的關鍵，不僅在於天賦，更來自於「打擊站姿」的高度專注。根據道奇隊教練團觀察，大谷在每場比賽中，都會依據感覺與數據，不斷修正站姿的寬度與身體角度，這些看似微不足道的細節，正是他持續自我超越的祕訣。大谷翔平不只面對投手丘上的對手，更會觀察自己在打席內的細微動作。他會針對角度、腳步寬度進行調整。根據「Baseball Savant」追蹤，大谷面對左投時，通常會把右腳稍微往後，讓身體打開，本季平均開角約14度，但9月13日對巨人隊時甚至開到20度，呈現極端的開放式站姿。道奇隊打擊教練貝茨（Aaron Bates）就說：「如果他對左投開得太過，就會出問題，有時候自己甚至沒發現。」而大谷會在隔天馬上修正，調整到16度，腳尖朝三壘方向收回，結果當天打出強勁的反方向擊球。貝茨指出，大谷並不是刻意去改變站姿寬度，而是因疲勞或投球登板後的身體狀態，自然影響到打擊姿勢。大谷最想維持的，是五月最佳狀態時，對左投開角13度、腳步寬度36吋的平衡感。尤其在六月二刀流復出後，七到八月身體強度提升，加上對手更積極進攻內角時，讓他打擊姿勢一度走樣。不過，他靠著影片分析與教練團的提醒，逐步調回理想狀態。在七月底時，媒體就捕捉到他在打席間隙，把球棒放在腳邊測量步伐寬度的畫面。到了例行賽最後一戰，他在下一棒待命圈也照樣反覆檢查。貝茨表示：「有時候他自覺的感覺與實際不同，但他很樂於接受意見，理解力也很快，調整效率極高，最終化為驚人的數據。」