關島西方的熱帶擾動93W正逐漸發展，最快本週有機會生成颱風「麥德姆」，臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，麥德姆颱風路徑往西，直接侵襲台灣機率低，但外圍環流雨勢可能影響花東；此外，雙十連假前後，還會有另一個颱風發展，且路徑有「通過台灣附近」的機率。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，位於關島西方海域的「熱帶擾動93Ｗ」，目前逐漸醞釀發展中，未來幾天會逐漸增強，有機會成為颱風，將被命名為「麥德姆」，由於未來一週太平洋高壓勢力籠罩台灣附近，因此93Ｗ在高壓導引下，路徑會穩定往西移動。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，熱帶擾動93Ｗ會在週五（10/3）前後穿越菲律賓呂宋島，直接侵襲台灣的機率極低，但外圍環流有可能影響花東，並帶來雨勢，降雨多寡取決於「路徑偏北」的幅度，颱風越往北、降雨越強，颱風偏南、影響較小，實際情況還需要幾天時間觀察。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提及，屆時中秋連假後，馬上要迎接雙十連假，目前天氣預報顯示，10月第二週，西北太平洋的「熱帶系統」依然活躍，不只會有颱風生成，甚至「颱風通過台灣附近」的訊號明確，但仍有不小變動及變數，必須持續追蹤。
近期天氣方面，中央氣象署預報員官欣平指出，今天至週四（10/2），全台各地大多晴朗，天氣穩定偏熱，白天高溫普遍都上看34至36度，局部地區尤其是雙北、中南部近山區更高；午後的熱對流發展旺盛，南部、其他山區容易有短暫雷陣雨，外出請記得攜帶雨具。
資料來源：臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」、中央氣象署
