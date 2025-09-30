我是廣告 請繼續往下閱讀

▲救援人員使用專業切割設備，花費約40分鐘小心切除腹部卡住的腳踏墊。（圖／翻攝自臉書）

馬來西亞吉打州（Kedah）一名12歲男孩日前騎腳踏車時不慎摔倒，腳踏意外刺入腹部，所幸獲消防人員及時救援，進行40分鐘的緊急處理，最終男童順利送醫治療。根據《新海峽時報》報導，事故發生於26日下午5點30分左右。當時男孩在吉打州華玲（Kuala Ketil）地區騎車，不慎失控摔倒，導致腳踏尖端刺入腹部，造成劇烈疼痛。吉打州華玲消防局（Kuala Ketil Fire and Rescue Department）局長祖爾凱里（Zulkefli）表示，接獲通報後，六名消防員迅速抵達現場，發現男孩仍在痛苦呻吟中，立即展開救援。救援人員使用專業切割設備，花費約40分鐘小心切除腹部卡住的腳踏墊，過程中全程控制出血與避免內部傷害。祖爾凱里指出，整個操作相當謹慎，目的是最大程度保障男孩安全。救援完成後，男孩隨即交由衛生部（Ministry of Health）醫護人員接手，進行進一步治療，最終整個救援行動在傍晚6點17分圓滿結束。目前男孩病情穩定，消防與醫療單位提醒家長及孩童，騎乘腳踏車時應配戴護具並保持安全，避免類似意外再次發生。