為遏止偽造車牌亂象，立法院今年5月修正《道路交通管理處罰條例》，行政院9月25日公告，新制將今（30）日正式上路。此次修法不僅將車主罰鍰拉高，最高可處7.2萬元罰鍰，還首度將駕駛人納入處罰，並祭出「致人傷亡或累犯直接沒收車輛」的重手。全台偽造車牌數量增加，2021年95件、2022年169件、2023年251件、2024年至1271件。今年五月立法院修正《道路交通管理處罰條例》，但因為涉及累犯計算、車輛保管規定及資訊系統調整等問題，原定7月15日上路，延至9月30日實施。使用偽造、變造或矇領車牌的汽車所有人，將被最高7萬2,000元，並當場移置保管車輛。若肇事致人傷亡或是十年內第二次違規，車輛沒入。若為拼裝車未經核准領用牌照行駛、使用吊銷、註銷的車牌，以及車牌借他車使用或使用他車車牌的罰鍰，可處汽車所有人罰鍰從現行3,600元以上、1萬8000元以下，提高至3,600元以上、3萬6,000元以下，並當場移置保管車輛。非汽車所有人的駕駛，若使用偽造車牌等，同樣處3萬6,000元罰鍰另，牌照吊扣期間若仍行駛，汽機車一律重罰36000元，並立即吊銷牌照、移置保管車輛。