▲病友林小姐分享，自己定期篩檢，且生活作息養生，不過仍在56歲那年確診乳癌。（圖／記者張乃文攝）

今年乳癌篩檢已達104萬人 10大症狀快就醫

國民健康署今年起擴大乳房X光攝影檢查補助，篩檢對象從原本45歲至未滿70歲、及40至44歲具家族史婦女，擴大至「40歲至74歲婦女」，每2年可接受1次免費乳癌篩檢。國健署統計乳癌篩檢服務自今年元旦起截至9月中旬，乳癌篩檢人數已首度突破100萬人，較去年同期增加33.57%。現年61歲的病友林小姐分享，自己一收到符合資格篩檢的通知後，就馬上安排檢查。而林小姐本身並沒有家族史，生活作息正常、飲食養生，當年是45歲開始可篩檢，就這樣每2年做一次篩檢、至少進行6、7次都未間斷，直到56歲那一年，沒症狀、又定期檢查的她確診了乳癌第1期。林小姐提到，自己沒有家族病史但也得了乳癌，也顯示了並不是有家族史才會確診乳癌，若因為怕痛不檢查，最後生病反而讓自己和家人更為心痛。不過，被問到勤勞檢查仍確診癌症，林小姐說，若沒有這樣的定期篩檢，以早期沒症狀的狀態下，等到有症狀出現才去檢查，可能已經是晚期了。10月為國際乳癌防治月。而乳癌為全球女性最常見的癌症，也是我國女性發生率第一、死亡率第二的癌症，嚴重威脅女性健康；定期乳癌篩檢，早期發現、及早治療，可降低乳癌死亡率達41%。國健署癌症防治組組長林莉茹提到，以期別來說，早期0期、1期幾乎可達到5年存活率100%，且癌症若是因為篩檢而發現，相較於有症狀才揪出癌症，是「早期的期別」會較多。國健署提到，自114年起將乳房X光攝影檢查補助對象，擴大為40歲至74歲婦女，提供每2年1次免費篩檢。而「乳房X光攝影」檢查，是目前國際上經實證有效的乳癌篩檢工具，可用來偵測乳房的鈣化點或微小腫瘤，發現無症狀的早期乳癌。中華民國放射線醫學會醫師姚敏思提到，今年元旦起擴大到40歲至74歲的女性可做乳癌篩檢，擴大原因與患者有許多是無症狀、摸不到，也不覺得自己有問題。姚敏思指出，篩檢可發現早期乳癌、大幅降低乳癌死亡及晚期發生率，其中又以X光檢查最為有效。醫師指出，X光檢測會痛、不適，但這是因為要透過壓迫，以增加解析度，早期找出可疑表徵，特別是早期癌症常會以鈣化點作為表現，這是超音波無法取代的。姚敏思也說，每2年要定期篩檢，最關注的是可能會產生間隔癌。國健署說，今年截至9月中旬，乳癌篩檢人數已達104萬人。其中，今年新增擴大的40歲至44歲及70歲至74歲族群約為26.2萬人（占25.15%）；而觀察各年齡層篩檢情況，顯示年輕女性對健康意識日益提高。其中，國健署統計，經篩檢確診早期（0+1期）癌症者，占61.9%；晚期個案則占9.1%。而非由篩檢確診早期癌症者，占35.4%；晚期個案則占26.5%。國健署提醒，若發現篩檢結果異常，配合後續相關檢查；一旦經確診，積極配合醫囑與治療，多數患者在乳房攝影發現時都是早期，治癒率也較高。國健署提及，除了定期進行乳房X光攝影檢查，若出現異狀，包括乳頭有異樣帶血、分泌物、凹陷、表皮發紅或發癢、局部凹陷或凸出、冒腫塊及皮膚出現橘皮、潰爛等，應盡速就醫。國健署長沈靜芬提醒，民眾可善用全民健保快易通「健康存摺APP」，查詢確認自己是否符合檢查資格，並找到住家附近的合格醫療院所，或洽詢當地衛生局（所）或攜帶健保卡至經認證的醫療機構，接受諮詢並進行篩檢。