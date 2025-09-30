我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席黃國昌日前遭踢爆指揮狗仔集團跟拍政治人物，爭議持續延燒。根據《鏡週刊》今（30）日報導，由黃國昌的指揮狗仔集團跟拍府院黨高層，包括總統府祕書長潘孟安、前政務委員張景森、前監察院祕書長李俊俋與監委蘇麗瓊、前衛福部長陳時中等人，甚至連當時的民眾黨柯文哲也在名單中。對此，黃國昌痛批，這種挑撥離間的假新聞，連具體事實都無法提出，只為配合民進黨進行政治鬥爭，敗壞台灣的媒體環境令人不齒。《鏡週刊》報導指出，早在2022年，黃國昌曾在臉書踢爆柯文哲、前立委蔡壁如與藍委林為洲等人，出入「百億賭王」林秉文的八八會館招待所，當時跟黃國昌友好的《菱傳媒》，也以獨家報導爆出柯文哲二度進出八八會館。針對週刊報導，黃國昌透過媒體群組回應表示，精鏡傳媒集團這種挑撥離間的假新聞，連具體事實都無法提出，只為配合民進黨進行政治鬥爭，敗壞台灣的媒體環境令人不齒，更凸顯在民進黨全面掌控媒體下綠媒的墮落，實乃國之不幸。