印尼總統府日前因撤銷一名CNN印尼記者的採訪資格，引發外界對新聞自由的強烈質疑。事件起因於該名記者在記者會上追問「免費營養餐」計畫導致數千名學童食物中毒的問題。消息曝光後，輿論嘩然，認為政府此舉等同打壓媒體監督。總統府在29日正式道歉，並宣布恢復該名記者的採訪權。根據《路透社》報導，CNN印尼頻道總編輯羅斯瑪莎莉（Titin Rosmasari）親自赴總統府交涉，確認旗下記者瓦倫西亞重新獲准採訪。瓦倫西亞（Diana Valencia）是在27日遭到撤銷資格，普遍認為是因她當時質疑總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）是否已責成國家營養局查辦食安問題。印尼政府今年初推動「免費營養餐」計畫，目標是改善孩童營養，特別是弱勢家庭。但隨著政策執行，接連爆出多起食物中毒案例，僅西爪哇省就有上千名學生送醫。國家營養署承認監管鬆散，已下令關閉部分廚房、加強檢驗並調查供應商。部分地方政府甚至呼籲暫停計畫，直到安全機制完善。在記者遭停權後，印尼新聞理事會立即表態，要求總統府尊重新聞自由，並說明撤銷的依據。輿論普遍認為，若不是國內外壓力，記者的資格恐難以恢復。印尼新聞環境近年惡化，2025年在《無國界記者組織》新聞自由排名中大幅下滑，曾有調查記者收到豬頭與斷尾老鼠等恐嚇案例，反映媒體工作者承受高度風險。普拉伯沃總統回應爭議時強調，不希望公共衛生議題被「政治化」，但也承認計畫初期存在疏失，並承諾會加強監管。政府強調不會全面叫停計畫，只會針對高風險供應鏈進行關閉與整改。這起事件最終雖以總統府道歉及記者復權告一段落，但也突顯印尼在公共政策執行與媒體自由之間的拉鋸。若政府未能更透明與開放回應，未來類似的衝突恐怕仍會一再上演。