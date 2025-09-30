我是廣告 請繼續往下閱讀

大樂透中秋持續加碼，今（30）日晚間開獎的大樂透不僅頭獎上看1.2億元，並繼續加開剩下的48組100萬元獎項。台灣彩券公司董事長黃志宜更透露，台彩一級主管都會以「自選號碼」方式集資，基層員工也會自己集資，有一次他們還特別剔除「一級主管選的號碼」，結果竟中了百萬元，更發揮同事愛，唯一沒參與集資的同事也有拿到獎金。大樂透頭獎已連續3期摃龜，今日晚間將再度開獎，台彩預估，這期大樂透銷售金額在1.3億元至1.5億元，頭獎累積金額預估上看1.2億元。同時，中秋加碼活動也持續，目前還有48組100萬元獎項未開出，也將於今日晚間繼續加開，也就是說，買1注大樂透，除可能中頭獎1.2億元之外，還有機會中100萬元獎項。台彩董事長黃志宜也透露，台彩一級主管也常集資買彩券，他記得有一年過年大樂透加碼百組百萬元，一級主管每人5000元集資買多期大樂透，採用「自選號碼」，還特別拽出花蓮、台北、台中等地區常開頭獎彩券行，並請台彩區域服務中心同仁代買，連「自選號碼」都給了他們。他說，沒想到區域服務中心同仁自己也集資，還把一級主管選的號碼給剔除，以「自選號碼」投注，結果竟然中了100萬元。由於當時有一個同事沒有參加集資，他們也發揮同事愛，獎金平分後只拿整數，剩下的部分給了沒集資的同事。不過，他印象中有一次頭獎開在高雄，開出頭獎的彩券行，就位在台彩高雄服務中心樓下的彩券行，結果同事都沒人中，讓大家相當扼腕，竟然不是自己人中獎。