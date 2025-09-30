我是廣告 請繼續往下閱讀

迎接中秋加上雙十節連假！全家端出兩款霜淇淋新口味，其中包括備受矚目的體驗店限定、香菜迷必吃的「香香菜菜霜淇淋」，以及一般霜淇淋門市的「UCC經典炭燒咖啡霜淇淋」，《NOWNEWS》實際試吃香菜霜淇淋口味，濃濃香菜味道就像是喝了甜的貢丸湯，香菜控一定要衝。香菜狂熱份子注意了」！全家霜淇淋10月新口味，推出「香香菜菜霜淇淋」，帶有清爽草本香氣的特調風味，營造別具一格的甜點體驗，入口後是柔和奶香帶出淡淡香菜氣息，既能滿足喜愛香菜派，也讓想嘗鮮的消費者能以更輕鬆的方式享用。《NOWNEWS》記者實際開箱試吃，真的有滿滿的香菜味道，不過不是很強烈的口味，而是像喝了香菜貢丸湯以後的味道，且他一樣是甜的霜淇淋口味，吃起來意外很順口，不是獵奇的恐怖口味，推薦香菜控一定要吃吃看。不過要注意，「香香菜菜霜淇淋」10月5日起於僅除了香菜霜淇淋外，全家一般霜淇淋門市，則是再次攜手日本職人咖啡品牌 UCC，推出「UCC經典炭燒咖啡霜淇淋」，以炭火慢焙帶出厚實層次，苦甜交織如焦糖與可可的香氣，尾韻悠長、展現獨有的大人系魅力；更可綜合搭配莊園牛奶霜淇淋，兩者加乘創造更加滑順濃郁的口感層次。《NOWNEWS》記者實際品嚐，是一款大人口味的霜淇淋，咖啡口味非常濃厚，是苦甜苦甜的咖啡糖風味，如果是喜歡吃甜的小朋友可能不太適合，但如果每天都要來一杯咖啡提神的推薦可以嚐鮮看看。歡慶新品上市，全家自10月3日至10月6日，「全家」APP隨買跨店取更推出霜淇淋5支組合價只要188元。此外，10月2日至11月4日一個月期間，至店舖購買任一品項霜淇淋，加價15元即贈「不沾手黑白巧克力醬」一份。10月3日至10月6日，單筆滿200元即贈榮獲日本角色大賞的日本可愛IP褲褲兔周邊小物「褲褲兔光柵扇」，10月10日至10月12日同樣滿額200元則可獲得「褲褲兔紙膠帶」，替假期增添療癒收藏感。並加碼推出滿688元「好禮三選一」活動。可選白蘭氏雞精飲品、好奇迪士尼厚型濕巾、黑松沙士 2L、舒潔衛生紙到盛香珍小魚乾花等實用選項。10月3日至10月12日，更祭出滿額贈點回饋活動，使用全盈+PAY或指定信用卡消費滿300元，即可享1萬Fa點回饋。此外，全家10月1日起推出果感系手搖「Let’s Tea蘋果芒芒綠」，以嚴選綠茶為基底，融合芒果與蘋果交織出的多層次果香，清爽茶韻與鮮明果感層層堆疊，特別加入蘋果果丁，更能嚐到真實果肉口感，10月28日前限時嘗鮮價59元（原價65元），或搭配主餐再折10元。烤肉除了飲料還要搭配吐司，10月3日起，全家APP優惠趣上推出「原味覺」及「厚切醇乳香土司」限量單件8折券；10月4日至10月6日線下實體店舖則享家庭號土司全品項任選兩件9折優惠。7-11則是10月1日起至10月28日止攜手蛋黃酥秒殺名店「法朋烘焙甜點坊」，首度聯名開發推出節慶限定「蛋黃酥霜淇淋」，原料拌入濃醇鹹蛋黃粉，粉嫩鵝黃色外表鹹甜交織。此外，酷聖霜霜淇淋於限定90間門市同步推出聯名連鎖精品「HWC黑沃咖啡」的「黑可可摩卡酷聖霜」口味，嚴選黑沃冠軍配方，使用100%阿拉比卡豆將濃郁咖啡香氣注入霜淇淋之中，打造大人系精品霜淇淋。