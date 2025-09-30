我是廣告 請繼續往下閱讀

又爆博愛座衝突！29日16時許，台北捷運淡水信義線一列開往淡水的列車上，有目擊者驚見一名白髮阿嬤，在仍有空位的列車上，要求一名正坐在博愛座上的年輕人讓座，期間還拿包包揮向年輕人膝蓋，雙方因此發生口角，最終演變成肢體衝突，年輕人當時被挑釁後便站起身踹了一腳，阿嬤當場跌向對面的空位，在場旅客也立即通報，最終站長上車處理，未影響列車通行。據了解，當時列車上還有其他空位，但阿嬤仍堅持要求坐在博愛座的年輕人讓座，被拒絕後還用包包揮向年輕人，雙方因此爆發口角，就在阿嬤接著攻擊年輕人後，年輕人也忍不住站起身，一腳踢向阿嬤，當場將阿嬤踹飛到對面的空位上，車廂內其他旅客見狀，趕緊按對講機通報。對此，台北捷運公司表示，信義安和站往淡水方向一部列車，有旅客按壓對講機表示有2人因優先席起爭執，站長接獲通知上車處理，未影響營運。針對此事，北捷指出，優先席是依據《身心障礙者權益保障法》設置，提供給有需要的旅客使用，因為有些乘客的乘車需求無法從外觀判斷，希望民眾多點體諒，也呼籲旅客發揮同理心，讓乘車環境更加美好。