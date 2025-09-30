我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國零食霸主「小老闆海苔」（Taokaenoi）不再滿足於海苔一枝獨秀，創辦人伊提帕喊出「食品創新」新戰略，鎖定印尼、馬來西亞與越南等市場加速佈局，並計劃靠合資、代工與輕資產模式打造多元零食家族，目標是在中國資本與泰國品牌互補優勢下，讓小老闆從地方品牌躍升為全球零食巨頭。伊提帕坦言，疫情期間在美國自建工廠卻因規模與銷量不足慘遭挫敗，讓他更堅信「Think Locally, Action Locally」（在地思考、在地行動）的必要。他強調，國際化不是一味砸錢建廠，而是要先用代工或與強勢夥伴合作來測試市場，若需求不足就必須及時止損，把資源投入更具潛力的區域，例如零食消費力持續增長的印尼市場，一旦建立完整產能，不僅能供應當地，更有望成為外銷全球的出口基地。面對中國資本湧入泰國，他直言「擋不住就要學會合作」。隨著越來越多中國企業來泰設廠，不僅因為成本優勢，更看中「泰國製造」的國際形象與出口標籤，即使初期訂單不足，也會先落地，再藉由外銷或開拓本地市場來支撐產能。這樣的布局讓泰中雙方出現互補，中方能提供製造規模與供應鏈效率；泰方則憑藉品牌影響力與市場洞察，共同打造更具競爭力的產銷網絡。未來三到五年，小老闆計劃以「快速—慢速—重推—輕量」的四階段框架推進產品佈局：先快速推出在地化新品搶占市場，再放慢腳步觀察需求與通路；隨後針對被驗證有效的賽道加大品牌與產線投資，最後透過代工與輕資產模式擴張，提高全球資源配置效率。隨著亞洲零食市場朝健康化與差異化發展，消費者對創新口味與品質提出更高期待，伊提帕認為，中國成熟的產業鏈與泰國「友好出海」的品牌形象，將是小老闆完成「零食家族」願景、進軍全球市場的關鍵拼圖。