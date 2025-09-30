我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林柏宏爆和吳慷仁（如圖）在電影《懸命一線》中搶男主角。（圖／吳慷仁Kang Ren Wu FB）

男星林柏宏繼《關於我和鬼變成家人的那件事》後，新作《96分鐘》票房再度破億，成為他的第二部破億電影。而邀約不斷的林柏宏，下一部作品《懸命一線》才剛殺青，竟爆出在該片與另一位男主角吳慷仁搶主角光環，由於兩人特質不同，還傳出這部電影讓他們搶排名的爭議，讓劇組非常頭痛。除此之外，林柏宏還遭爆很難搞，不只會要求獨立休息室，還很愛搞排場。林柏宏主演張榮吉的新片《懸命一線》，根據《鏡週刊》報導指出，林柏宏原以為這會是自己大男主的作品，就連在劇照中，也可以看到他在電影中份量非常重，但不料之後又突然出現另一位男主角吳慷仁。據悉，吳慷仁在結束《時候》的拍攝後，便悄悄加入《懸命一線》，雖然在片中他的戲份不如林柏宏重要，但卻傳出戲外硬要跟林柏宏爭個高下，讓主角光環被分走的林柏宏非常不滿。而兩位大咖實力派演員的競爭，也讓劇組備受壓力，非常為難，只能小心翼翼地避免與雙方撕破臉，畢竟演藝圈很小，未來仍會有合作機會，劇組也只好盡量努力不虧待任何一個人。不過一直形象優良的林柏宏，竟也出現很難搞的傳聞。據悉，林柏宏愛搞排場，時常會帶多名工作人員隨行，陣仗非常大，但卻不一定會需要。除此之外，林柏宏還要求獨立休息室，讓部分劇組非常頭痛，甚至還傳出有些劇組直言不再和他合作。《懸命一線》為台灣第一部高樓逃生冒險動作電影，林柏宏在片中飾演有心理創傷的男主角阿德。據悉，阿德曾經歷過山難，還因此腳趾慘遭截肢，也失去了最愛的人。深受心理創傷的他，某日在高樓洗窗戶時，突然遇到大地震，看著夥伴們一一掉落身亡，他也漸漸失去希望，直到救援隊用四軸穿越機帶給他一條攀繩，他才重新振作，決定奮力逃生。