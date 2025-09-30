我是廣告 請繼續往下閱讀

輝達（Nvidia）創辦人兼執行長黃仁勳（Jensen Huang）近日在受訪時再度提到，美國若想維持全球領導地位，應該允許科技產業在包括中國在內的全球市場開放競爭，更稱中國在晶片製造領域，僅落後美國「幾奈秒」。黃仁勳在25日上架的BG2 Podcast節目中，提出上述看法，他認為，若美國限制自家科技產業在中國市場競爭，不僅將削弱企業在全球市場擴展的能力，也會損害美國技術領先地位。黃仁勳表示，中國擁有龐大的工程師與技術人才基礎，工作文化積極而拚勁十足，再加上中國內部競爭，為產業注入活力美國企業若無法參與其中，將錯失重要的發展契機。黃仁勳也將炮口指向美國內部對中鷹派，認為他們自以為佩戴的是『榮譽勳章』，但實際上卻是『恥辱勳章』，這點毫無疑問。人人都在思考美國的最大利益，但摧毀通往美國夢的管道，一點都不愛國。美國總統川普及其團隊雖決定允許輝達的H20晶片銷中，但中國國家市場監管總局指控輝達違反「反壟斷法」，且中國政府要求多家科技巨頭停止採購輝達AI晶片。 與此同時，川普最近也宣布，將調整H1-B簽證費用，提高企業招募國際人才的門檻，使得輝達陷入雙面夾擊。