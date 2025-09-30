我是廣告 請繼續往下閱讀

▲全真瑜珈健身上週突關6分店，今則宣布確定破產，預計10/1結束營業。北市府會同新北市政府及行政院消保處召開行政調查。（圖／北市法務局提供）

消保官提醒刷卡消費者需立即申請爭議帳款

信用卡

信金：

臺北市政府法務局表示截至目前為止已經接獲1085件申訴，台北市府已請陽信銀行於10月2日前公告信託專戶受益人退款相關程序，信託履約保障期間內之會員，則可依陽信銀行後續公告相關程序申請給付信託專戶內之款項。法務局說明，北市府於26日行政調查會議中已要求陽信銀行暫緩移轉合計約新臺幣2億1,200萬元信託財產予全真公司，避免信託資金遭不當挪用。消保官指出，全真已於官網上公告於10月1日停止營業，依「健身中心定型化契約應記載及不得記載事項」壹、應記載事項第22點規定，視為業者同意其受益權歸屬消費者，請全真公司立即提供陽信銀行會員資料明細等資料，包含會員編號、剩餘未使用期數等，並請陽信銀行於官網上公告消費者之申請程序及所應備具之資料。消保官提醒，消費者除可向業者請求退還未服務堂數餘額外，當時用「信用卡、現金」支付的自救方式：：刷卡購課者，儘速洽詢發卡銀行提起爭議帳款賠付申請。以現金方式購課者，則向法院聲請核發支付命令。陽信銀行後續將公告信託專戶受益人退款程序，消費者可持全真健身契約等相關資料依陽信銀行後續公告進行申報，經核對屬信託專戶內之款項將由陽信銀行退還，非屬信託專戶內之款項則由全真公司處理退款事宜。消費者如有相關疑義，可撥打消費者服務專線1950，或市民專線1999轉7812洽詢。