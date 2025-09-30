2026雙北聯手？吳子嘉點名「藍營大佬」出馬：好看得不得了

我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年新北市長選戰已提前升溫，民眾黨主席黃國昌早早宣示參戰，國民黨有台北市副市長李四川表態「願意承擔」，新北市副市長劉和然則主打延續市長侯友宜的施政；至於民進黨方面，立委蘇巧慧與前秘書長林右昌都在積極布局。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉點名，李四川將與台北市長蔣萬安形成「雙北聯手」作戰局面，好看得不得了。吳子嘉28日在網路節目《下班瀚你聊》中指出，新北市是2026年選戰的「兵家必爭之地」，因為侯友宜任期屆滿，留下的空缺將成為各陣營競爭的戰場，而新北這個地方太大了，選情更可能牽動2028總統大局。吳子嘉強調，國民黨一定要派李四川出馬，就能與蔣萬安形成「雙北聯手」格局，他認為這樣的組合話題性十足，好看得不得了，「天天都有新聞畫面」，甚至可以讓蔣萬安走出台北，進一步輔選全國各地候選人，累積更大能量。至於國民黨內的其他重量級人物，吳子嘉分析，無論是黨主席參選人郝龍斌、前中廣董事長趙少康，或台中市長盧秀燕，都不如蔣萬安更讓總統賴清德感到壓力。他認為，蔣萬安才是民進黨最需要警戒的人選。