編列493億餘元建造的國造防禦型潛艦（IDS）原型艦「海鯤號」，預定9月完成海上測試（SAT）、11月交艦。不過，台船日前證實9月「海鯤號」無法完成海試，潛艦國造推手、前海軍司令黃曙光也於日前請辭國安會諮委獲准。前海軍顧問郭璽今（30）日前往海軍司令部大門口召開記者會，痛批現任海軍司令唐華，並指出「海鯤號」無法於今年交艦，連明年能否交艦都是大問題。郭璽今日上午開著發財車改裝的靈車，助理背後拿著「喜喪」、「戒糖滾蛋」的字板來到海軍司令部前開記者會。郭璽指出，依照海軍與台船簽的合約，應該在今日完成海試，在交由海軍做戰術評估，但「海鯤號」去年下水後，至今仍卡在岸測（陸上測試）階段，因為岸測做不完，關鍵原因就是「整體後勤管理資源系統」（IPMS）無法整合。他形容這套系統就像指揮人體四肢的中樞神經，卻無法協調各裝備，「一個用印度話、一個用英文溝通，完全對不起來」，聽不懂中樞神經說什麼？導致潛艦無法真正完成測試。郭璽進一步爆料，洛克希德馬丁出售的戰鬥系統與魚雷管無法連結，戰鬥系統說發射，但是魚雷系統無法接收訊息，導致唯一武器系統形同癱瘓，完全無法實際發射。他強調，這不是單一技術問題，而是唐華完全不具備潛艦專業，卻硬要插手國造計畫，造成潛艦「兩年迷航」。他直批：「現在海鯤號出海，其實還是在做岸測項目，甚至必須靠無線電對講機下達指令，根本不是完整的戰鬥系統。」郭璽還批評，當初曾提醒國防部參事邵維揚，請專家來診斷IPMS問題，甚至做過兩次簡報，卻被刻意掩蓋，導致總統賴清德與國防部長顧立雄被矇在鼓裡。他直言：「根本不可能在今年交船，系統管理無法指揮枝節、這些裝備，怎麼敢出去下潛，明年能不能完成都要打大問號。」郭璽更爆料，花了500億買的裝備不到60%，要買裝備要提高預算，「現在國民黨會讓海軍提高嗎？根本不可能」，台船在海軍沒有核准預算前，已經跟中鋼訂購HSLA船殼，都已經做好了，但現在必需作廢，因為後續艦要改用英國主機，整個設計、施工、配置圖要重新設計，船殼要變厚，原先的船殼都要作廢，施工程序也要重新做。郭璽認為「海鯤號」的後續艦做不下去，因為錢不夠、「海鯤號」的建造經驗也要更改。郭璽呼籲，國防高層應正視問題，不要再讓唐華「占著茅坑不拉屎」。