無懼美國政府關門的陰霾，美國股市週一收高，且台股不受美國提出「晶片五五分」政策，以及川普提出新關稅影響，今（30）日指數開紅報25738.31點，上漲157.99點，盤中一度衝至25975.84點，逼近26000點大關，挑戰5日線位置，隨後小幅收斂，截至上午11點28分，指數上漲339.67點，來到25919.99點；台積電則漲20元。權值股台積電上漲20元，來到1320元；鴻海翻黑下跌3元，報216.5元；台達電上漲11元，報859元；廣達上漲7元，報292元；富邦金上漲1.1元，報87.6元，聯發科則持續呈平盤。盤面上，漲幅前三大類股依序為電器電纜、電子零組件及玻璃，而輝達概念族群也受輝達前一日收漲激勵整體表現不俗，其中緯創成為焦點，一開盤即爆出巨量，立刻攻上漲停板鎖死在140.5元，成交量高達10.51萬張。而AI概念股呈現分化，穎崴獲美系及高盛證券雙雙大幅調升目標價，最高喊到2600元，午盤上漲逾4%，盤中一度飆上2275元新天價，突破5日線；旺矽同樣獲高盛調升目標價至2000元，看好其AI ASIC帶來的強勁需求及產能擴張，上漲近4%，表現亮眼；智邦則獲亞系外資看好800G交換機需求爆發，將目標價一口氣從1340元調升至1800元，激勵股價重返千元，報1055元。市場認為，在指數高檔震盪及不確定因素環伺下，市場的選股邏輯已轉向「汰弱留強」。大型權值股面臨漲多回檔壓力，而具備實質利多、法人籌碼加持、或位處避險板塊的個股，則成為資金追逐的焦點。今日開盤後，需密切關注台積電能否守住關鍵支撐，以及逆勢強漲族群的續航力道。