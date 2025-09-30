我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席黃國昌遭爆組狗仔集團，鎖定跟拍綠營政敵，為首的謝幸恩昨（29）日聲明辭去《中央社》記者正職，而《鏡週刊》今再爆料，傳和黃國昌狗仔合作爆料的《菱傳媒》遭大股東台鋼集團快刀斬亂麻，即日起不再發稿、停止運作，今下午將對全體員工開會說明。《菱傳媒》近期捲入黃國昌狗仔醜聞，遭指發給謝幸恩特約記者證，對此，新接手的大股東台鋼集團請《菱傳媒》社長陳申青昨日南下說明，討論過後決定快刀斬亂麻，將《菱傳媒》結束經營，並當場告訴陳申青即日起不再發稿，停止運作。同時，《自由時報》報導，《菱傳媒》全社連同記者與行政人員在內，共約20多人，全體員工今一早就接到社方通知，要求下午返社開會，至於是否為外傳的將立即停止發稿，並且結束營運、資遣員工？相關人士說，待社方下午說明才能確定，最主要的是員工權益要受到保障。事實上，黃國昌狗仔醜聞一爆出，資深媒體人周玉蔻就爆料，謝幸恩以外，該集團背後還有一個神秘人脈網絡，其中最被低估，但政媒界最感興趣的，不是謝幸恩，正是《菱傳媒》董事長施威全。