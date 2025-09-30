我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台北市一名18歲蔡姓女騎士停等紅燈遭吊車輾斃，民眾今（30日）聚集蘆洲捷運站外表達訴求。（圖／記者葉政勳攝）

▲男星古程丰現身控訴肇事的駕駛賴男，盼檢方能儘速以殺人罪將其起訴。（圖／記者葉政勳攝）

台北市大安區6月21日下午發生一起死亡車禍，一名蔡姓女子當時騎車在捷運忠孝新生站前等紅燈，卻遭到一名77歲賴姓男子駕駛吊車擦撞輾過，導致蔡女不幸死亡。而有目擊者控訴，當時賴男疑似有來回輾壓的動作，且賴男在肇事後不聞不問，最終以15萬元交保，讓蔡女家屬相當不滿。蔡女逝世百日，今（30日）民眾聚集蘆洲捷運站外，即賴男住處附近表達訴求。而遭到輾斃的蔡女為演員古程丰的外甥女，他也以家屬身分現身，「他（賴男）連句道歉都沒有說，希望台灣的司法快點以殺人罪起訴，讓桐桐的18歲在天之靈能夠有點撫慰。」古程丰受訪時表示，家屬最不能接受蔡女只是在等紅燈，就遇上死劫。且賴男將蔡女輾過一次後，明明輪胎有明顯跳動，卻再輾過第二次，甚至不下車查看，直接肇事逃逸。而賴男不僅未出席蔡女的告別式，昨（29日）為蔡女逝世百日，古程丰氣憤透露，「（賴男）不聞不問，一句話一個簡訊，在社群網站上網友都有轉發，他沒有一個私訊道歉。」對於賴男以過失致死罪嫌15萬元交保，古程丰表示，「摸海龜都要30萬了，15萬交保無法接受。」盼檢方能在看完所有監視器、網友提供的行車記錄器畫面後能以殺人罪將賴男起訴，且當時還有路人目擊蔡女被輾過後身體抽蓄，但賴男卻直接駕車逃逸，「無論輾兩次還是肇事逃逸造成死亡，這都是故意殺人。」更控訴吊車不僅沒有視線輔助器、前導車，就連行車記錄器也沒有，吊車公司負責人也需付間接責任。