民眾黨主席黃國昌近日捲入「跟拍疑雲」。媒體報導指出，他透過吹哨者協會長期指揮一組狗仔，由筆名「蕭依依」的S姓前記者領軍，專門針對政治人物進行跟拍。該記者曾借用《菱傳媒》《民報》名片作為掩護，並刊登多篇直擊新聞，之後進入官方媒體任職，持續活躍於政媒圈。對此，民進黨台北市議員洪健益在政論節目中質疑，「蕭依依」的角色已失衡，兼職領雙薪，恐淪為「雙面諜」。他追問：「為什麼這些狗仔只盯綠營立委和政治人物？背後資金到底來自哪裡？要不是藍的，就是紅的。」洪健益並提到，柯文哲曾出入「88會館」，不排除也遭到跟拍。他分析，柯文哲過去曾對黃國昌釋出「法務部長」或「不分區」的交換條件，可能與黃國昌手上掌握的相關錄影內容有關，「也許他只放了一半給柯文哲，另一部分仍在黃國昌手中。」洪健益強調，這起跟拍風波不僅是單純的狗仔新聞，更涉及政治角力與資金來源，值得外界持續關注與追問。