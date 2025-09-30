立法院會今（30）日針對審計長人事同意權案進行投票，最終藍綠白三黨共112位立委支持，現任審計長陳瑞敏確定續任，至於國民黨立委丁學忠則未投票，成為計票板上唯一空白的立委。

立法院新會期第一次黨團協商於12日登場，藍綠白一致決定，確定19日為開議日外，而攸關賴清德提名現任審計長陳瑞敏續任，並咨請立法院行使人事同意權一事，也在今日上午進行審計長人事同意權案記名投票表決，並在同天下午邀行政院長卓榮泰率同各部會首長列席進行施政報告並備質詢。

立法院會今天在處理報告事項等案後，便開始在議場設置投票箱進行審計長人事同意權，而民眾黨團在開會前便決議，會一致投下同意票；在投票時間於上午11時截止後，便開始進行開票作業，最終，本次領票委員有112位，未領票則有1人，在同意112票及不同意0票下，現任審計長陳瑞敏確定續任。

