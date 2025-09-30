我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳政澔（右）和程雅晨背著蘇晏霈偷來。（圖／民視提供）

▲程雅晨（如圖）看到蘇晏霈臉都歪了。（圖／民視提供）

民視八點檔《好運來》終於迎來觀眾最期待的正宮出擊！蘇晏霈飾演的正宮「樂樂」不再隱忍，親眼撞見老公江弘軒（吳政澔 飾）偷吃自己的表妹佩婕（程雅晨 飾），當場怒火爆發，殺紅眼衝入室內，上演「狂賞巴掌、紅酒潑灑」戲碼，蘇晏霈拍攝時甚至意外受傷濺血，敬業精神讓劇組人員佩服。蘇晏霈在劇中因撞見老公與表妹親密互動，氣到理智線斷掉，直接衝上去賞巴掌、潑紅酒，飾演渣夫的吳政澔笑言，被巴掌伺候時臉真的「火辣辣」，瞬間感覺弘軒這角色變成俗仔，「弘軒就是徹底的負心漢，被老婆當場抓到外遇，那種心虛和狼狽感，演到我自己都覺得超煎熬！」飾演小三的程雅晨也沒好下場，不僅被表姊怒火巴掌打得措手不及，更遭潑滿身紅酒，瞬間成了落湯雞，她坦言，「樂樂衝進來的那一刻，佩婕心裡根本沒有愛，只有害怕！那種背叛親人的罪惡感，面對爆怒正宮的恐懼，會瞬間把她擊垮。」程雅晨透露，這場戲讓她演到全身無力，但能將小三的絕望心境呈現出來，一切都值得，蘇晏霈則透露，拍攝抓姦大戰時還發生小意外，「我在憤怒砸東西時，手可能太用力，玻璃杯瞬間碎裂，碎片彈到腳上濺血。」她說當下還沒發現，是現場工作人員說腳在流血，才發現腳很痛，讓全場劇組人員都直呼佩服。