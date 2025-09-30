我是廣告 請繼續往下閱讀

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，重創光復鄉，全台各地醫療團隊趕赴當地，提供災民與救難人員醫療救助，卻傳出有醫療團隊被「縣府開會」名義限制行動，引起各界譁然。對此，學者李忠憲直言，如果這只是天災就已如此，那萬一有一天是戰爭呢？李忠憲表示，天災時，中央雖有權指揮，但地方政府仍能卡住道路與資源；戰爭時，理論上中央和軍方應接管一切，但如果地方首長不願配合或被外力影響，仍能拖延、封鎖、挑動民怨。「這不只是政治問題，而是生死攸關的安全議題！」李忠憲認為，應要求中央建立快速接管與調度制度，不讓地方隨意封鎖救援、平時就該演練全國統一的醫療救援通行證制度、公民要留意資訊戰，不被操弄「中央無能」的假敘事、支持透明的災害與戰時資訊發布，降低被封鎖或挑動民怨的空間。李忠憲表示，如果和平時期就能用「開會」卡住醫療車，戰時只會更糟，看清這次花蓮的警訊，要求更有力的中央指揮與資訊透明，才不會在真正的危機中被政治或外力玩弄生命線。對於被指控擋醫療團一事，花蓮縣政府表示，本次災情吸引許多熱心民眾前往協助，加上市區近3分之2範圍遭到黑泥覆蓋，導致行車不便，鄰近道路也出現壅塞狀況，包括義煮團車隊、醫療團體等車輛才一度被警方攔下，縣府自昨（29）日起實施單線進出管制，以利重型機具優先進出災區。