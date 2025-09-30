我是廣告 請繼續往下閱讀

曾參與競舞實境節目《這！就是街舞》第5季的解曉東，昨（29）日在成都因搶救無效過世，享年30歲，死因為腦部重創、昏迷16個月不治，其家屬及身邊工作人員悲痛證實，而解曉東社群最後一篇貼文，已是去年10月17日的生日動態，才驚覺他無法過到下月31歲生日，令人難過不已。解曉東的死訊來得突然，根據陸媒《紅星新聞》報導，昨下午成都HelloDance舞蹈工作室的1名工作人員，透露「我們接收到的消息，就是他已經離開了。」家屬隨即也證實噩耗，為中國舞蹈圈投下震撼彈。然而，早在2024年5月14日，解曉東因突發意外不慎摔倒，導致腦部嚴重受創、陷入昏迷，當時同事於7月發文對外求助，希望外界能伸出援手協助醫療與照護，怎料16個月過去，再次聽到消息便是離世人間。解曉東是成都HelloDance舞蹈工作室的編舞師，長期深耕街舞領域，曾在《這！就是街舞》節目中展現精湛舞技，翻開他社群頁面，最後一篇貼文已是去年10月的生日動態，才驚覺他無法過到下月31歲生日，消息傳出後，許多粉絲和舞蹈圈友人紛紛表達哀悼之意，「願你在另一個世界繼續跳舞！」