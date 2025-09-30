我是廣告 請繼續往下閱讀

全真瑜珈健身今公告10月1日起停止營運，全真說明近年受到疫情衝擊與整體經濟環境惡化，公司營運長期虧損，已超出可承擔範圍，即便全體團隊竭盡全力維持，仍難以扭轉困境。審慎評估後不得不沉痛宣布自10月1日起停止營運，並將依法辦理後續歇業解散破產清算等程序。不少人關心後續退款作業進度，據悉全真會員信託專戶仍有新台幣2.1億餘元，全真已提供陽信會員名冊，陽信近日將於官網公告退費方式，無需至陽信特別登記。北市消保官則表示，受害者盡速申請爭議款，陽信銀行將於10月2日前公告退款程序。全真表示，自創立以來致力推廣健康生活與優質服務，陪伴許多會員在瑜珈與健身的旅程中成長，也與多家合作廠商建立長期合作。然而，近年受到疫情衝擊與整體經濟環境惡化，營運長期虧損，超出可承擔範圍，即便全體團隊努力維持，仍難以扭轉困境。全真強調，已積極尋求相關方案，盼能減少對會員、員工及合作廠商的影響。後續將依相關法令及主管機關規範，辦理債務清理及會員權益事項，並確保會員能儘速取回信託款項。針對消費者權益，台北市法務局今表示，全真會員信託專戶仍有新台幣2.1億餘元，為保障消費者權益，已要求信託財產保管銀行陽信商業銀行暫緩移轉信託財產給全真公司，避免資金遭不當挪用，同時盡速公告全真會員（信託專戶受益人）退款相關程序。法務局同時建議消費者，除可向業者請求退還未服務堂數餘額外，當時如以刷卡方式購課者，儘速洽詢發卡銀行提起爭議帳款賠付申請；如以現金購課者，則向法院聲請核發支付命令。法務局表示，已接獲上千件申訴案，呼籲全真主動積極面對消費者訴求，並立即提供陽信銀行會員資料明細等資料，否則若無法繼續經營場館且未能支付消費者退款，將商請消保團體承接團體訴訟。不少會員致電陽信銀行信託部，據悉全真會員信託專戶仍有新台幣2.1億餘元，全真已提供陽信會員名冊，陽信近日將於官網公告退費方式，無需至陽信特別登記。北市消保官則表示，受害者盡速申請爭議款，陽信銀行將於10月2日前公告退款程序。