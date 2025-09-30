我是廣告 請繼續往下閱讀

▲副總統蕭美琴30日在台師大以「在世界局勢中 ‧ 看見青年主場」為題演講。（圖／台師大提供）

為面對全球複合式挑戰，從烏俄戰爭到氣候變遷，從資安攻擊到國際貿易重組等，副總統蕭美琴30日在台師大以「在世界局勢中 ‧ 看見青年主場」為題演講，她指出，關鍵是你們怎麼透過AI等工具，帶著自信面對世界、解決問題。蕭美琴在台師大通識教育講座演講，原訂分享國際外交經驗，並探討青年如何在全球舞臺上發揮影響力，然而，受到花蓮光復鄉洪災影響，她將前半念主軸放在社會防疫韌性。近年全球面臨複合挑戰，蕭美琴舉例，全球貿易秩序重組，以前大家是「哪裡成本低就去哪裡生產」，更是希望讓關稅降低，但是美國總統川普認為，其他國家佔了美國便宜，讓美國製造業退步，因此祭出高關稅因應；同樣中國也在發生「中國製造、MIC」，從紡織、汽車等帶來產能過剩低價競爭的挑戰等。蕭美琴細數，颱風、資安、戰爭、海底電纜遭破壞等，都可能帶來威脅，駭客威脅小到竄改藥物導致吃錯藥，大至影響國際航班大亂，影響飛安等。她說，面對國際局勢的不確定性，國防預算占GDP比例明年將從2.5%增至3.32%，不僅用於購買武器捍衛國安，也帶動產業發展，讓百工百業都可以感受到革新，甚至要引進他國先進技術。目前政府也成立社會防衛韌性委員會，蕭美琴表示，委員會功能分成負責民力訓練暨運用、戰略物資盤點暨維生配送、能源及關鍵基礎設施、社福醫療與避難設施整備、資通、運輸及金融網路安全等，希望不論是戰爭或是災後可以增加穩定、強化恢復韌性。蕭美琴指出，AI將成為未來十年的經濟成長動能，也是政府挹注資源的領域，她鼓勵年輕世代以自信面對AI與科技變革，將挑戰轉化為解決問題的機會。她比對自身學生時期經驗，以及現在局勢，今天年輕人面對的世界更複雜，自己的年代根本沒有網路或是電子信箱，她知道不少學生聽到「AI」感到惶恐，但是現在學生可以運用的工具更多，但關鍵字「你們怎麼面對這個世界」，應該帶著自信迎向未來、解決，就是讓台灣更好的機會，強調「在世界局勢中你們就是主角」。